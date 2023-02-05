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參與雲林吃飯擔 賴副總統向五年千歲祈求疫情平息

2023/2/5 16:04（2/5 16:46 更新）
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雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節5日下午於東勢鄉同安村盛大登場，副總統賴清德（前中）、雲林縣長張麗善（前右3）、立委蘇治芬（前左1）、林文瑞（前右2）等人一同試挑吃飯擔。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節5日下午於東勢鄉同安村盛大登場，副總統賴清德（前中）、雲林縣長張麗善（前右3）、立委蘇治芬（前左1）、林文瑞（前右2）等人一同試挑吃飯擔。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
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（中央社記者蔡智明雲林縣5日電）雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節今天於東勢同安盛大登場，副總統賴清德首度與會表示，見到盛大人潮，果然名不虛傳；他代表總統蔡英文向五年千歲祈求COVID-19疫情早日平息。

馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節今年輪到東勢鄉同安村舉辦，今天下午2時賴副總統在雲林縣長張麗善及立委蘇治芬、劉建國、林文瑞等人的陪同下，到達活動會場向鄉親問好。

賴副總統致詞表示，他在台南市長任內，就久仰馬鳴山鎮安宮吃飯擔文化節的盛名，今天是第一次來參與，場面比過年還熱鬧，果然名不虛傳。

賴副總統說，百年前馬鳴山五年千歲平息褒忠、東勢等地的瘟疫，形成了吃飯擔文化活動，他今天代表國家、蔡總統向馬鳴山五年千歲祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，讓民眾過正常健康的生活。

賴副總統指出，2019年8月在蘇貞昌擔任行政院長時馬鳴山吃飯攤列為國家無形的文化資產，目前雲林共有4個國家文化資產，換一句話講，雲林縣不只是農業的首都、民主的聖地，也是文化的大縣。

賴副總統也談到民生經濟，他表示，雖然國際組織分析今年全球景氣不好，但是蔡總統與新任的行政院長陳建仁都提出經濟發展對策，特別是要減輕受衝擊產業的負擔，中央政府也與地方政府合作，照顧生活較困苦民眾，大家團結合作、同心打拚，台灣一定會贏。

賴副總統今天也試挑了一下吃飯擔，並祝福現場上萬民眾元宵快樂，新的一年平平安安、事事如意，兔年行大運。

雲林縣政府指出，馬鳴山五年千歲吃飯擔傳承百餘年，由褒忠及東勢五股十四庄每15年輪值一次，呈現地方虔誠信仰，別具意義；每年活動都吸引數萬人次造訪，為中台灣獨特元宵節慶，2019年8月獲頒「國家重要民俗」，登錄為國家級無形文化資產。（編輯：陳仁華）1120205

雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節5日下午於東勢鄉同安村盛大登場，吸引上萬民眾湧入參與。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節5日下午於東勢鄉同安村盛大登場，吸引上萬民眾湧入參與。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
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