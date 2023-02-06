瑞士國會友台小組促簽經濟夥伴協議 挺台國際參與

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天接見瑞士聯邦國會友台小組訪問團，訪賓指出，他們要求瑞士政府透過具體作為，強化雙邊關係，包括，跟台灣簽署經濟夥伴協議，以及運用瑞士國際影響力，進一步提倡台灣更緊密參與世界衛生組織等國際組織。

訪團此行由瑞士聯邦國會下議院兼國會友台小組共同主席莫里納（Fabian Molina，另譯：莫麟納）與議員華德爾（Nicolas Walder，另譯：瓦德）共同率領；蔡總統上午在總統府接見訪賓。

蔡總統致詞提到，台灣和瑞士雙邊關係越來越密切，台灣議題在瑞士國會也越來越受重視，她感謝訪賓對台灣堅定支持。

她說，台灣與瑞士是理念相近夥伴，共享民主自由價值，也都是以外貿為導向的國家，在產業發展具有互補優勢，她期待未來持續深化經貿關係，共同維護民主供應鏈的安全，也期待雙方在各領域加強合作，包括對抗假訊息、強化網路安全等議題。

蔡總統說，台灣位處民主防線最前線，會堅定維持區域的和平穩定，面對威權主義持續擴張，呼籲民主陣線，持續深化夥伴關係，一起確保生活方式，一起為全球民主韌性更盡一分心力。

莫里納表示，瑞士國會友台小組2021年就要求瑞士政府進一步檢視瑞士如何與台灣進一步加強深化在商業、政治、科學及文化方面雙邊關係，他們這次訪台就是要進一步追蹤成果。

莫里納說，瑞士在2023年到2024年擔任聯合國安理會非常任理事國，肩負著世界和平的重擔，他們也在這樣的責任與精神下訪問台灣，台灣跟中華人民共和國之間存在的所有歧見，應該以和平對話的方式解決，除此之外都一概不予接受。

華德爾致詞時表示，他們在質詢當中要求瑞士政府呈上報告，明列台灣跟瑞士進一步發展雙邊關係及交流的契機；根據這份報告，他們也會繼續進一步堅持瑞士政府應該要透過具體作為，強化雙邊關係，例如，跟台灣進一步簽署所謂經濟夥伴協議，運用瑞士國際影響力提倡台灣更緊密參與世界衛生組織等國際組織。

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華德爾說，俄羅斯與中華人民共和國的行為影響世界穩定；面對這些威脅，共享民主自由、正義價值及擁抱對話、經濟與文化交流的國家應有更緊密的關係，其中也包括台灣，因此，他保證友台小組一定會運用所有機會強化台瑞關係，並支持台灣維持民主體制。

華德爾也提到，友台小組算是瑞士國會所有小組中最成功的一個，有15%的國會議員參加這個小組，這也彰顯台灣的重要。他說，台灣是瑞士在亞洲第七大的經濟夥伴，這樣的地位無法忽視，接下來台灣跟瑞士之間還有很大潛力能進一步深化並增加彼此的交流。（編輯：謝佳珍）1120206