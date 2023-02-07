林右昌：使用權社宅尚待研議 非既定政策勿以訛傳訛

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（中央社記者陳俊華台北7日電）內政部長林右昌今天說，「使用權社宅」想法，尚待討論與研議，並非既定政策，請勿以訛傳訛；且社宅有3個重要精神：在最需要的時候，留給最需要的人、要有一定的周轉率、要有退場機制。

媒體報導，指新內閣將推動「使用權社宅」。內政部透過新聞稿指出，林右昌說，現行使用社宅的時間採3加3年的設計，這部分可以滾動檢討。

林右昌說，台灣的社宅政策起步非常晚，是民進黨列入「十年政綱」，在總統蔡英文執政後才開始推動，跟其他國家已推行數十年的狀況，完全無法相比。所以不管是直接興建還是包租代管，台灣社宅數量都還需要大幅提升，這是社宅政策最大的課題，也是未來要繼續努力的方向。

林右昌表示，社會住宅的使用，一定要有退場機制，當使用者達到一定的社會經濟地位之後，就應該退場，把國家資源留給更需要的年輕人以及弱勢族群，做最有效益的使用。

林右昌說，就像停車問題一樣，車很多但停車格有限，因此公有停車格為什麼要規定費率及限制使用時間，就是要提高周轉率，把需求留給最需要的民眾來使用，這個道理相信大家都能夠理解。

林右昌指出，至於「使用權社宅」想法，尚待更多的討論與研議，並非既定政策，請勿以訛傳訛；他也強調，他非常重視社會溝通，內政部如有重大政策，將親自向社會大眾報告說明。（編輯：翟思嘉）1120207