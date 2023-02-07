美國主辦APEC首場資深官員會議 台灣不缺席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北7日電）外交部國際組織司長吳尚年今天說，今年APEC由美國主辦，2月14日到28日將在加州舉行第一次資深官員會議、財政次長暨央行副總裁會，將由她及財政部次長阮清華率團出席會議。

吳尚年上午在外交部例行記者會中表示，今年亞太經濟合作會議（APEC）是由美國主辦，主題是「為各方創造具韌性且永續的未來」，優先領域為「互連」（interconnected）、「創新」（innovative）及「包容」（inclusive）。

吳尚年指出，全年第一場系列會議，從2月14日到28日在美國加州棕櫚泉舉行第一次資深官員會議（SOM1），期間並召開財政次長暨央行副總裁會議；她將以資深官員身分出席26日到28日的會議，財政部次長阮清華將率團出席25、26日的財政次長會議。

吳尚年說，SOM1暨相關會議將有近100場會議，討論主題廣泛，涵蓋貿易暨投資、糧食安全、海洋漁業、反貪污及透明化、打擊非法砍伐林木、數位經濟、婦女與經濟、電信、衛生、科技技術及創新等議題。

吳尚年指出，截至目前為止，台灣參與APEC相關機關的報名人次，已超過120位；各機關與會代表將就各優先領域與各會員交換意見，並尋求合作機會。

吳尚年說，至於今年主要APEC會議，還有5月在底特律召開「第二次資深官員會議」及運輸與貿易部長，共兩場部長層級會議；8月在西雅圖召開「第三次資深官員會議」，以及5場部長層級會議，包括中小企業、婦女、能源、糧食安全及衛生；11月將在舊金山召開財政部長會議及「APEC經濟領袖週」。（編輯：楊凱翔）1120207