去年底增320案傾倒廢土 營建署：全力支持地方查處

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（中央社記者陳俊華台北8日電）營建署今天說，政府持續查處違規傾倒廢土案，據民國111年第4季統計，違規傾倒廢土新增320案，主要分布在台灣西部地區，包含台南市、雲林縣、彰化縣、桃園市及屏東縣，都超過20案。

營建署透過新聞稿說明，中央與地方政府持續查處違規傾倒廢土案，除針對新案處理外，同時清理舊案，從105年起至111年底，共依法完成查處2934件，經縣市政府加強稽查與取締後，目前辦結率已達72%。

營建署強調，未完成改善的案件，後續將持續列管追蹤，也會提供地方政府必要的行政資源，以利將違規案件全數依法查處完畢。

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營建署指出，目前除定期召開列管會議追蹤進度，也透過逐年編列補助經費，全力支持地方政府辦理土地違規查處作業，以期提高清查效率，達到嚇阻違規目的。

營建署表示，相關公開違規變異點的座落位置及查證結果等資訊，可到「國土利用監測整合資訊網—公開資訊—歷年衛星影像暨變異點展示」網頁查詢，並邀民眾及公民團體共同監督，守護環境。（編輯：翟思嘉）1120208