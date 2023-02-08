2024參選總統？郭台銘：服務人民不拘形式

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）鴻海創辦人郭台銘今天弔唁星雲法師，對是否參加2024總統大選，他回應，政府應給老百姓希望未來，不計較用任何方式服務人民，但目前還沒做最後決定，「佛門聖地不打誑語」。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。郭台銘今天上午偕妻子曾馨瑩前往佛光山雲居樓弔唁，針對是否參加2024總統大選，他接受媒體聯訪回應，「我想今天要服務人民有很多種方式，我不計較任何形式，必須要講還沒做最後決定」。

郭台銘提到，和星雲大師結緣時，獲得「給人希望、給人信心、給人歡喜、給人方便」的「4給」箴言，這是一個出世的宗教、慈善家一直在宣揚的理念。宗教對社會力量很大，影響很多人，因為社會、人民需要有希望、未來。

郭台銘說，宗教力量可以解決精神層面的事，不能解決的，就需要政府單位來解決，所以自己一直把「4給」刻畫在心中，但今天的政府是否能做到，這是任何一個從政者都應該考慮的，為什麼老百姓沒有希望、不方便也不快樂，政府應該要負責任。

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郭台銘認為，若政府沒決心能做到，那真正做決定的人不是自己，而是台灣需要希望未來的2300萬人民的選擇。「我不一定要拘泥任何形式，但希望2300萬老百姓要能看清楚，你的選擇你的希望，是誰能帶來選擇、希望，你就往那個地方去想」。

此外，對於國民黨要政府專案開放中國信徒或宗教界來台弔唁，郭台銘則回應，自己帶著沉重心情從美國回來送星雲法師最後一程，「佛門聖地不打誑語」，有機會一定找時間跟大家報告，屆時一定選擇最適合為老百姓做事方式做出決定，不會拘泥任何形式。（編輯：郭諭儒）1120208