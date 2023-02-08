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總統立委初選切結學位不抄襲 賴清德盼其他政黨跟進

2023/2/8 17:36（2/8 17:46 更新）
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民進黨中執會8日召開中執會，討論學倫問題，黨主席賴清德（圖）會後表示，民進黨身為執政黨願意作為政治的表率，率先提出機制，解決黨內參政者涉及的學倫問題，這個機制也在中執會順利通過。中央社記者張皓安攝 112年2月8日
民進黨中執會8日召開中執會，討論學倫問題，黨主席賴清德（圖）會後表示，民進黨身為執政黨願意作為政治的表率，率先提出機制，解決黨內參政者涉及的學倫問題，這個機制也在中執會順利通過。中央社記者張皓安攝 112年2月8日
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北8日電）民進黨中執會今天通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，初選參選人的最高學歷必須遵守誠信原則，切結聲明書，絕無違反學術倫理，學位如有變造抄襲，願受黨的嚴厲處分。

去年九合一選舉，前新竹市長林智堅論文事件，被指為影響選情因素之一，民進黨下午召開中執會，通過參與黨內提名公職候選人應簽署學位論文學術倫理聲明書與建立學術倫理爭議處理機制。

民進黨中執會通過提案指出，由於2022年地方選舉論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，重創候選人及黨形象，擬定「學位論文學術倫理聲明書」，由黨擬參選提名的候選人具名簽署，以昭社會公信，同時強化黨內提名審核的把關機制。

民進黨主席賴清德會後召開記者會表示，民進黨作為執政黨，願意作政治表率，率先提出機制解決黨內參政人員可能涉及學倫的問題，該機制在中執會順利通過，秉持3個精神分別是誠信原則、公平公正原則與希望取得社會的信任，從而得到民眾的支持。

他說，這套機制分成3個階段辦理，目的希望未來民進黨進行任何一場選舉的時候，不至於發生去年九合一選舉所發生的事情。

賴清德表示，其他政黨也有這類問題，今天民進黨作政治表率，其他政黨也應該跟進，讓選舉回歸政策辯論而不是在學歷或學倫、學位、論文抄襲問題上打轉，讓選舉回歸理性與政策討論。

民進黨秘書長許立明說，總統與立委登記初選時，希望參選人能簽署聲明書，聲明書內容包括自我檢核，確認無違反學術倫理情事，學位論文如有造假、變造、抄襲、由他人代筆，或涉及其他舞弊，有違著作權及學術倫理的情事，致黨聲譽受損，願受黨紀嚴厲處分。其次，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，或向學校、相關機關進行查證，以昭社會公信。

他表示，接下來要進行的總統、立委初選登記，希望參選人能簽署聲明書，並透過3階段檢視，防止學倫問題成為選舉攻詰焦點。

許立明說，第一階段是簽署聲明書，如果參選人的最高學位毋須論文或者沒有作為登記使用，就不用簽聲明；第二階段是審查小組進行相似度比對，相似度未超過該大學或學院設定標準，查對工作到此為止，若超過，就進入第3階段，由審查小組檢視。

他表示，審查小組檢視內容引用程序是否完備，有必要時請參選人協助說明，希望透過這樣的程序，無論是系統或人工比對後，認為有問題或有疑慮部分，會與參選人協調，不以該學歷做為參選登記資料；該機制不是要取代大專院校學位真偽，而是參選人是否要以學位做為登記參選資料所提出的自律機制。

媒體詢問，若有參選人是台大畢業，但論文涉抄襲，只要沒有登記台大學歷，黨中央是否管不到，賴清德表示，參選人沒有登記這項學歷，黨自然無從針對該學歷是否有問題作處理。

至於審查小組的組成，賴清德表示，會請專家學者擔任小組成員。（編輯：謝佳珍）1120208

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