總統讚新內閣更接地氣 盼立院儘速通過疫後特別條例

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總統蔡英文（圖）9日在台北出席「新北市嘉義同鄉會112年企業春酒聯誼會」致詞表示，過去幾年台灣經濟持續穩定發展，但今年上半年挑戰性滿高，政府也都做好準備，希望可以平穩度過。中央社記者張皓安攝 112年2月9日

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（中央社記者陳俊華台北9日電）總統蔡英文今天說，新內閣更接地氣、更了解地方民眾需求，她賦予眾望；政府正在推動疫後特別條例及特別預算案，要在經濟變動的局勢中能穩定社會，在立法院開議後，希望能儘早通過。

蔡總統、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、民進黨立委張宏陸晚間出席社團法人新北市嘉義同鄉會第11屆112年企業春酒聯誼會。

蔡總統致詞時說，嘉義同鄉會對她非常支持，也很團結，嘉義縣長翁章梁不僅把傳統農業做得更好，還有先進的科技產業落腳在嘉義，增加很多投資機會，雖然有人說嘉義縣發展比較晚，卻都是國家未來所需要的產業。

蔡總統表示，新北市嘉義同鄉會規模越來越大，會員人數達5萬多人，會員們除了事業有成，也樂於回饋社會，為社會帶來溫暖、正向力量，大家的付出讓台灣社會看到，嘉義人就是「家己人」，重義氣、重感情。

蔡總統指出，過去幾年台灣經濟持續穩定發展，但今年上半年挑戰性滿高，政府也都做好準備，希望可以平穩度過；這段期間不僅是經濟變局，外部政治局勢也有所變化，政府希望讓弱勢者受到更好照顧，新內閣更接地氣、更了解地方民眾需求，她賦予眾望。

蔡總統表示，政府正在推動疫後特別條例及特別預算案，是要讓經濟變動的局勢中，能穩定社會，讓台灣經濟持續往上走、產業能得到協助，弱勢民眾也能因特別預算得到照顧；很多人討論預算時，都聚焦在發現金新台幣6000元，但特別預算也要協助中小企業轉型、在下世代更有競爭力。

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蔡總統說，在立法院開議後，希望儘早通過特別條例；嘉義有很多基礎設施做很好，看好許多產業在嘉義發展，非常適合無人機產業外，農業、觀光、機械等產業，也希望能陸續展開投資。

鄭文燦表示，嘉義同鄉會有很多社會服務的計畫，希望能成為台灣同鄉會的模範；蔡總統希望新內閣能接地氣、當個「療癒系」內閣，帶領台灣疫情後恢復韌性，特別條例與特別預算部分，希望能趕快審、趕快過、趕快發、方便領，會規劃多元方式，讓民眾領取6000元。（編輯：黃國倫）1120209