蔡總統出席新北雲林同鄉會團拜 盼團結守護台灣

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總統蔡英文（左3）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市雲林同鄉會今晚新春團拜，總統蔡英文、賴副總統等與會賀節，並盛讚雲林農產豐厚、人才濟濟、文化資產多，盼望出外人為新北、為故鄉團結守護台灣，提振經濟繁榮。

新北市雲林同鄉會總會第五屆理監事會議今晚在板橋區餐廳舉行並新春團拜，理事長邱識琪迎接貴賓蔡總統到場向鄉親致意。

蔡總統入場後，向新北市各區雲林同鄉會的理監事、幹部致意。蔡總統在台上拱手向鄉親賀新春後離開，並未接受媒體聯訪。民進黨新北市立委羅致政、張宏陸、吳琪銘及多名市議員也都參加團拜。

新北市議員李宇翔轉述，蔡總統致詞時指出希望在新北打拚的雲林鄉親持續團結共同愛台灣，並讓台灣經濟起飛，台灣會更好。

蔡總統離開後，副總統賴清德也到場向鄉親團拜賀節。新北市議員黃淑君轉述，賴副總統會中表示雲林擁有農業產業、人才也很多，文化資產豐厚，展現出外人奮鬥的精神。

賴副總統指出，雲林人與新北市關係深厚，故鄉的農產品產值最多，面對氣候變遷與糧食危機，發展農業生物科技，將來一定是國家必然重視的城市。

賴副總統說，雲林的人才很多，許多人在北部擔任重要的民意代表，士農工商都有傑出表現；雲林的文化資產也很多，有馬鳴山文化節等民俗活動；台西漁電共生專區、虎尾中科園區帶動雲林的發展，並招商順利，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心也落腳雲林，都有助雲林的發展。

賴副總統表示，雲林人離鄉背井外出打拚，將新北市當成新故鄉，希望繼續打拚為新北、為雲林，且一起守護台灣，讓台灣維持兩岸和平，讓經濟進一步發展。

稍早新北市長侯友宜也到場，他向理監事與鄉親致意，祝福大家「兔吉利來」。他說，新北市學生安心蔬菜營養午餐，每週供應75噸有機及產銷履歷的蔬菜中，又以雲林為最主要產地，占比約77%，感謝農民一起守護學童健康。（編輯：戴光育）1120209

新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動9日晚間在新北市板橋區舉行，總統蔡英文（左3）到場向鄉親致意。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日

副總統賴清德（前中）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動，由總會理事長邱識琪（前右）陪同步入會場。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日

新北市長侯友宜（後中）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動，向理監事與鄉親致意，祝福大家「兔吉利來」。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月9日