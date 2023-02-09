更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡總統出席新北雲林同鄉會團拜 盼團結守護台灣

2023/2/9 21:47（2/9 22:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（左3）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日
總統蔡英文（左3）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市雲林同鄉會今晚新春團拜，總統蔡英文、賴副總統等與會賀節，並盛讚雲林農產豐厚、人才濟濟、文化資產多，盼望出外人為新北、為故鄉團結守護台灣，提振經濟繁榮。

新北市雲林同鄉會總會第五屆理監事會議今晚在板橋區餐廳舉行並新春團拜，理事長邱識琪迎接貴賓蔡總統到場向鄉親致意。

蔡總統入場後，向新北市各區雲林同鄉會的理監事、幹部致意。蔡總統在台上拱手向鄉親賀新春後離開，並未接受媒體聯訪。民進黨新北市立委羅致政、張宏陸、吳琪銘及多名市議員也都參加團拜。

新北市議員李宇翔轉述，蔡總統致詞時指出希望在新北打拚的雲林鄉親持續團結共同愛台灣，並讓台灣經濟起飛，台灣會更好。

蔡總統離開後，副總統賴清德也到場向鄉親團拜賀節。新北市議員黃淑君轉述，賴副總統會中表示雲林擁有農業產業、人才也很多，文化資產豐厚，展現出外人奮鬥的精神。

賴副總統指出，雲林人與新北市關係深厚，故鄉的農產品產值最多，面對氣候變遷與糧食危機，發展農業生物科技，將來一定是國家必然重視的城市。

賴副總統說，雲林的人才很多，許多人在北部擔任重要的民意代表，士農工商都有傑出表現；雲林的文化資產也很多，有馬鳴山文化節等民俗活動；台西漁電共生專區、虎尾中科園區帶動雲林的發展，並招商順利，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心也落腳雲林，都有助雲林的發展。

賴副總統表示，雲林人離鄉背井外出打拚，將新北市當成新故鄉，希望繼續打拚為新北、為雲林，且一起守護台灣，讓台灣維持兩岸和平，讓經濟進一步發展。

稍早新北市長侯友宜也到場，他向理監事與鄉親致意，祝福大家「兔吉利來」。他說，新北市學生安心蔬菜營養午餐，每週供應75噸有機及產銷履歷的蔬菜中，又以雲林為最主要產地，占比約77%，感謝農民一起守護學童健康。（編輯：戴光育）1120209

新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動9日晚間在新北市板橋區舉行，總統蔡英文（左3）到場向鄉親致意。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日
新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動9日晚間在新北市板橋區舉行，總統蔡英文（左3）到場向鄉親致意。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日
副總統賴清德（前中）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動，由總會理事長邱識琪（前右）陪同步入會場。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日
副總統賴清德（前中）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動，由總會理事長邱識琪（前右）陪同步入會場。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日
新北市長侯友宜（後中）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動，向理監事與鄉親致意，祝福大家「兔吉利來」。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月9日
新北市長侯友宜（後中）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動，向理監事與鄉親致意，祝福大家「兔吉利來」。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月9日
副總統賴清德（後右3）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動，稱讚雲林農產、人才、文化豐富。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日
副總統賴清德（後右3）9日晚上在新北市板橋區出席新北市雲林同鄉會總會理監事會暨新春團拜活動，稱讚雲林農產、人才、文化豐富。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日
#雲林縣
#新北市
#台灣
李宇翔
侯友宜行程通知遭批藍綠有別 市府：都上網公布
侯友宜
國民黨新北新春團拜 朱立倫：要提對的立委人選國民黨備戰2024 拚7月前確定總統提名人選
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族