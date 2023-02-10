蔣萬安見二二八受難者家屬 蔡詩萍揭過程

（中央社記者陳怡璇台北10日電）北市文化局長蔡詩萍，在臉書上寫下市長蔣萬安今與二二八受難者家屬見面的過程，表示蔣萬安肯定百感交集，但無論是蔣家血緣或台北市長的身份，他都不能不面對這段歷史。

蔡詩萍在臉書上發文表示，「這午後，蔣節雲、徐光，她們為蔣萬安市長上了一堂二二八的課」，對蔣萬安市長，這是一場他期待很久的安排。蔣萬安很清楚，無論是蔣家的血緣，或台北市長的身份，他都不能不面對二二八事件這段歷史，關鍵是他的態度。

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蔡詩萍表示，二二八事件對受難者跟家屬而言是人生際遇的分水嶺，從此親人離散，家庭破碎，時間也許能淡忘一些傷痛，卻不能不提醒她們人生從此不再完滿，但她們都選擇了，願意與蔣萬安會面，在今日的台北市二二八紀念館裡，兩方見面了。

蔡詩萍並說，蔣萬安在跟家屬見面前回顧了館內的常設展，多數時間靜靜聆聽，也會流露傷感，感覺得出蔣萬安內心深處百感交集，但這對他來說都是不能閃躲的命運與責任，「蔣萬安市長這個午後，上了一堂他必須補修的功課。而這堂課，還會繼續。蔣市長明白的。」（編輯：陳正健）1120210