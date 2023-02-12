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王婉諭表態參選 時力黨主席選舉時程最快3月初討論

2023/2/12 19:53
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（中央社記者王承中台北12日電）時代力量第4屆決策委員選舉今天結束，各界關注新任黨主席何時產生，現任黨主席陳椒華指出，待新任決策委員3月1日上任後，再開會討論，而開會時間大概在3月初。

時代力量第4屆決策委員選舉今天結束，時代力量苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，現任黨主席陳椒華、立委邱顯智、王婉諭等人也都當選。時代力量指出，第4屆決策委員任期自2023年3月1日至2025年2月28日止。

至於新任黨主席何時產生，陳椒華今天接受中央社記者訪問指出，待新任決策委員3月1日上任後，再開會討論，而開會時間大概在3月初。

目前黨主席的熱門人選，包括王婉諭、邱顯智等人。王婉諭今天透過臉書表示，面對2022年選舉挫敗，時代力量若要重拾人民信心，就必須要誠實面對過去的不足與錯誤；她會爭取黨主席的位置，帶領時代力量朝向下一個階段邁進。

邱顯智在當選決策委員後，僅透過臉書表示「銘謝賜票，2024，戰新竹」。但他日前受訪曾透露，這次參選決策委員，未來也不排除有任何可能性，參加黨主席選舉，因為責任的承擔不能迴避，希望時力在台灣社會能繼續成長、茁壯。

至於現任黨主席陳椒華是否爭取連任，她表示，評估中。

根據時代力量黨章明定，決策委員會成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，任期自西元奇數年3月1日起2年，決策委員會成員互選出黨主席1人；決策委員會主責綜理政黨事務，下設秘書處、及其他部門或任務小組，辦理各項黨務工作。（編輯：蘇志宗）1120212

#王婉諭
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