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外交部說明援土最新進展 今起軍車協運物資到桃機

2023/2/13 10:52（2/13 11:06 更新）
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國防部派遣國軍支援駐台北土耳其貿易辦事處運送民眾愛心物資至桃園國際機場。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年2月13日
國防部派遣國軍支援駐台北土耳其貿易辦事處運送民眾愛心物資至桃園國際機場。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年2月13日
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（中央社記者黃雅詩台北13日電）台灣持續援助土耳其震災，外交部今天說明最新援助進展，包括已協調國軍今起連續3天協助運送愛心物資到桃園機場，以利土耳其航空盡快遞送物資給災民。

外交部發布新聞稿指出，為即時協助土耳其政府進行強震後的緊急救災工作，台灣迄已宣布提供200萬美元賑災援款，派遣台灣國際搜救隊130名隊員進入災區救援並成功救出3位災民，以及設立土耳其賑災專戶。外交部近日來仍持續與國內相關機關、駐台北土耳其貿易辦事處及土國國內政府部門密切協調賑災事宜，也有許多最新進展。

外交部表示，對於民眾踴躍捐輸物資，駐台北土耳其貿易辦事處多次公開表達誠摯感謝，因大批愛心物資湧入，超過該處與土國國內協調作業及運送能量，為協助即時運送愛心物資至土國，外交部接獲土國駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）的緊急請求後，即刻與國防部聯繫協調，國防部決定派遣運輸兵群軍用卡車10輛及國軍弟兄30名，自2月13日起連續3日協助載運愛心物資至桃園機場，以利土耳其航空能在最短的時間內空運物資至土國。

外交部另已協調長榮航空專機，運送救援物資捐贈土耳其。外交部說明，政府繼2月7日以專機載運台灣國際搜救隊90名隊員直飛土耳其，與40名先遣隊員會合共同投入救援後，今天續安排長榮航空專機啟航前往土耳其伊斯坦堡，接回台灣國際搜救隊全體130名隊員、5隻搜救犬及救援裝備。

外交部表示，為妥善運用去程空機，經賑災基金會聯繫民間非政府組織，另募集約20噸物資，委由長榮專機運送至土國，將交由土國政府指定的境外震災物資接收方、安卡拉省府「安卡拉社會團結及互助基金會」，以協調「土耳其災難緊急應變總署」（AFAD）運往災區。

外交部表示，考量緊急搜救任務已告一段落，經駐土耳其代表處與台灣搜救隊及土國政府相關單位討論協調，已安排台灣搜救隊於當地時間2月12日自災區阿德亞曼省撤出，並於同日晚搭機抵達伊斯坦堡，預計當地時間14日晚間搭乘長榮航空專機，於15日返抵國門。

外交部表示，台灣國際搜救隊也將在伊斯坦堡與土國救援組織（AKUT）簽署備忘錄，將此行攜往土耳其的部分救災裝備捐予AKUT，以供該組織未來援救工作運用。台灣搜救隊自災區撤離搭機至伊斯坦堡，及全隊在伊斯坦堡期間的食宿，外交部將全力安排協助。

外交部指出，台灣政府及民間在土耳其強震後第一時間，立即表達愛心並持續提供援助 ，土國政府及人民紛表謝意，包含多位政府部門官員及國會議員、前總理達烏特歐魯（Ahmet Davutoğlu）、阿德亞曼（Adıyaman）省長楚哈達（Mahmut Çuhadar）、負責「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」 營運管理的雷伊漢勒市（Reyhanlı）市長哈哲歐魯（Mehmet Hacıoğlu）、多位NGO領袖及土國民眾，紛紛向駐土耳其代表處及透過媒體表達誠摯謝意。

外交部表示，土耳其「國家通訊社」（Anadolu Agency）等土國主流媒體，報導時均使用「台灣」稱呼，並將中華民國國旗與其他67國並列，也頻頻以新聞直播台灣搜救隊搜救情形，肯定及感謝台灣協助救災，台灣對土國人民的愛心及友誼更進一步深植土國民心。（編輯：翟思嘉）1120213

台灣國際搜救隊將可供運用的救援物資贈送阿德亞曼省，由土耳其外交部協調官亞茲甘（Ceren Yazgan）大使（前排左4）代表接受。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年2月13日
台灣國際搜救隊將可供運用的救援物資贈送阿德亞曼省，由土耳其外交部協調官亞茲甘（Ceren Yazgan）大使（前排左4）代表接受。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年2月13日
#外交部
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