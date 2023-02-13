外交部說明援土最新進展 今起軍車協運物資到桃機

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）台灣持續援助土耳其震災，外交部今天說明最新援助進展，包括已協調國軍今起連續3天協助運送愛心物資到桃園機場，以利土耳其航空盡快遞送物資給災民。

外交部發布新聞稿指出，為即時協助土耳其政府進行強震後的緊急救災工作，台灣迄已宣布提供200萬美元賑災援款，派遣台灣國際搜救隊130名隊員進入災區救援並成功救出3位災民，以及設立土耳其賑災專戶。外交部近日來仍持續與國內相關機關、駐台北土耳其貿易辦事處及土國國內政府部門密切協調賑災事宜，也有許多最新進展。

外交部表示，對於民眾踴躍捐輸物資，駐台北土耳其貿易辦事處多次公開表達誠摯感謝，因大批愛心物資湧入，超過該處與土國國內協調作業及運送能量，為協助即時運送愛心物資至土國，外交部接獲土國駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）的緊急請求後，即刻與國防部聯繫協調，國防部決定派遣運輸兵群軍用卡車10輛及國軍弟兄30名，自2月13日起連續3日協助載運愛心物資至桃園機場，以利土耳其航空能在最短的時間內空運物資至土國。

外交部另已協調長榮航空專機，運送救援物資捐贈土耳其。外交部說明，政府繼2月7日以專機載運台灣國際搜救隊90名隊員直飛土耳其，與40名先遣隊員會合共同投入救援後，今天續安排長榮航空專機啟航前往土耳其伊斯坦堡，接回台灣國際搜救隊全體130名隊員、5隻搜救犬及救援裝備。

外交部表示，為妥善運用去程空機，經賑災基金會聯繫民間非政府組織，另募集約20噸物資，委由長榮專機運送至土國，將交由土國政府指定的境外震災物資接收方、安卡拉省府「安卡拉社會團結及互助基金會」，以協調「土耳其災難緊急應變總署」（AFAD）運往災區。

外交部表示，考量緊急搜救任務已告一段落，經駐土耳其代表處與台灣搜救隊及土國政府相關單位討論協調，已安排台灣搜救隊於當地時間2月12日自災區阿德亞曼省撤出，並於同日晚搭機抵達伊斯坦堡，預計當地時間14日晚間搭乘長榮航空專機，於15日返抵國門。

外交部表示，台灣國際搜救隊也將在伊斯坦堡與土國救援組織（AKUT）簽署備忘錄，將此行攜往土耳其的部分救災裝備捐予AKUT，以供該組織未來援救工作運用。台灣搜救隊自災區撤離搭機至伊斯坦堡，及全隊在伊斯坦堡期間的食宿，外交部將全力安排協助。

外交部指出，台灣政府及民間在土耳其強震後第一時間，立即表達愛心並持續提供援助 ，土國政府及人民紛表謝意，包含多位政府部門官員及國會議員、前總理達烏特歐魯（Ahmet Davutoğlu）、阿德亞曼（Adıyaman）省長楚哈達（Mahmut Çuhadar）、負責「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」 營運管理的雷伊漢勒市（Reyhanlı）市長哈哲歐魯（Mehmet Hacıoğlu）、多位NGO領袖及土國民眾，紛紛向駐土耳其代表處及透過媒體表達誠摯謝意。

外交部表示，土耳其「國家通訊社」（Anadolu Agency）等土國主流媒體，報導時均使用「台灣」稱呼，並將中華民國國旗與其他67國並列，也頻頻以新聞直播台灣搜救隊搜救情形，肯定及感謝台灣協助救災，台灣對土國人民的愛心及友誼更進一步深植土國民心。（編輯：翟思嘉）1120213