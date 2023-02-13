南投立委補選 蔡培慧：民眾指賄聲賄影籲檢調查緝

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南投立委補選，為維護乾淨選風，南投地方檢察署檢察長張云綺（右3）13日陸續拜訪民進黨參選人蔡培慧（右4）、國民黨參選人林明溱等人，說明反賄選業務。民進黨立委羅美玲（左5）、鄭運鵬（左6）等人也出席與會。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月13日

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投立委補選，民進黨參選人蔡培慧團隊今天表示，有民眾說地方上「賄聲賄影」，轉請蔡培慧團隊呼籲檢調強力查緝；南投地檢署表示，查賄不分藍、綠，謹守行政中立嚴加查辦。

維護乾淨選風，南投地方檢察署檢察長張云綺今天陸續拜訪蔡培慧、國民黨參選人林明溱。立法委員兼蔡培慧競總主委羅美玲、立法委員鄭運鵬等人出席聽取反賄選業務說明，鄭運鵬也送來盾牌、劍的紙製模型，祝福打贏這場補選。

蔡培慧競總發布新聞稿表示，團隊接獲民眾投訴，在南投有參選人賄選風聲，鄉親請團隊一定要呼籲檢調積極查辦；蔡培慧團隊也呼籲鄉親，看到賄選提出檢舉，最高可獲獎金新台幣1000萬元，請鄉親不要為一時幾百元、幾千元賄款而犯法，若有人買票，請檢舉報案。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，買票行為30年來不曾間斷，她在縣長選舉過程看到集團式買票，更聽到選民積極打電話給外地工作、就學孩子回家投票，因為一張票5000元且返鄉車票另計，若選舉受金錢影響，民眾厭惡的綁標、回扣、索賄、工程弊端只會一直發生。

蔡培慧指出，選舉過程再多努力，都敵不過選前最後一週的2000元買票，這比她提出再多政見更有效，因此，她向檢調呼籲，發現賄選事實一定要秉公處理、立即查辦，也請選民不要為賄款而葬送改變南投、讓南投更好的機會。

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羅美玲說，台灣民主政治發展至今很不容易，民主政治奠定基礎就是選舉，因此選風一定要端正，蔡培慧團隊會以身作則，也呼籲對手一起端正選風，但昨天她參加一場活動，就有民眾向她說地方上「賄聲賄影」頻傳，轉請蔡培慧團隊一定要呼籲檢調強力查緝。

鄭運鵬表示，選舉勝敗交給選民決定，但不能敗在黑金及不正當選舉方式，他今天特地帶來紙劍與紙盾牌送給蔡培慧，期許蔡培慧成為弱勢後盾，並披荊斬棘於3月4日贏得補選。（編輯：郭諭儒）1120213