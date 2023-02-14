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蛋價調漲 民眾黨團促處罰哄抬物價者強化產業韌性

2023/2/14 11:23（2/14 12:21 更新）
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台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（左）、立委陳琬惠（右）14日舉行「民生物價再創巔峰」記者會，呼籲政府應輔導蛋農升級改建雞舍、優化產銷制度，並處罰哄抬物價者，才能強化蛋雞產業韌性。中央社記者王騰毅攝 112年2月14日
台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（左）、立委陳琬惠（右）14日舉行「民生物價再創巔峰」記者會，呼籲政府應輔導蛋農升級改建雞舍、優化產銷制度，並處罰哄抬物價者，才能強化蛋雞產業韌性。中央社記者王騰毅攝 112年2月14日
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（中央社記者郭建伸台北14日電）蛋價調漲，台灣民眾黨團今天呼籲，政府應輔導蛋農升級改建雞舍、優化產銷制度，並處罰哄抬物價者，才能強化蛋雞產業韌性。

蛋價昨天每台斤調漲2元，批發價每台斤新台幣52元，重回歷史新高。民眾黨團副總召賴香伶、立委陳琬惠今天舉行「民生物價再創巔峰」記者會。

陳琬惠指出，農委會主委陳吉仲面對蛋價飆漲，一直回應尊重市場機制，實際上卻讓機制失靈更嚴重。她並自嘲，去年底上任立委後一直監督蛋荒與蛋價，快變成「監督蛋價立委」；陳吉仲既然留任農委會主委，就應該好好解決蛋荒，積極面對缺蛋、蛋價問題。

陳琬惠指出，農委會應面對缺蛋事實，不應再把缺蛋問題歸因於禽流感與飼料價格，且應儘速徹查產銷價差根本原因，維護雞蛋市場機制，並開罰哄抬物價者。

賴香伶指出，每天早上讓人醒腦的不是咖啡，而是早餐店不斷更新的漲價公告，許多早餐店的荷包蛋價格漲到新台幣15元，以前民眾早餐可能會點「蘿蔔糕加蛋」，但現在可能都已傾向不加點。

賴香玲呼籲，行政院長陳建仁要真正做到「溫暖堅韌」，不僅穩定物價小組定期召開會議，並充實開會內容，落實公開透明。（編輯：郭無患）1120214

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