國台辦稱願恢復台灣農漁產品輸陸 綠委：以商圍政

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（中央社記者王揚宇台北14日電）國民黨副主席夏立言訪中，國台辦稱願意與台灣共同努力恢復台灣農漁產品輸陸。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，中國願意協助，樂觀其成，但以商圍政的作法會引起民眾反感，希望兩岸正常往來就好。

夏立言率團訪問中國，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力會晤。媒體報導，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日表示，大陸方面一直高度重視台灣農漁民的利益福祉，陸方願意與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

對此，鄭運鵬今天在立法院接受媒體聯訪表示，「他們願意協助，我們是樂觀其成」，但這很顯然不是一個正常往來，一定要先透過國民黨做人情，再來說要協助，也是以商圍政的做法，因為中國之前對台灣產品做很多不合理限制。

鄭運鵬指出，希望兩岸能正常往來就好，只要中國恢復正常管道，不管是港澳居民來台自由行還是農產品，台灣從來沒有刁難過中國，希望國民黨不要做中國的統戰工具，而且中國以商圍政的作法絕對不正常，也會引起台灣民眾的反感。

民進黨立委劉世芳說，關於農產品進出口問題，農委會已向各界說明，政府按照國際機制，如果在檢疫上有問題，官員會處理，如果沒有，希望站在平等、尊嚴的立場上來互相談判，讓台灣農漁產品可以合法登陸，為中國消費者提供更好的農漁產品。

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此外，美國軍機4日在美東海域擊落中國偵察氣球後，英國「金融時報」報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能正準備攻打台灣。

鄭運鵬說，不確定頻率是否如此，而中國對於全世界的監視跟擴張動作更進一級，未來若發生類似狀況，以他個人來說，建議國防部在能力範圍內將其擊落，相信全世界的民主國家會支持台灣的作法。（編輯：翟思嘉）1120214