核二廠2號機將停機 新北：台電申請經中央核准

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北14日電）核二2號機3月將停機，民進黨質疑是新北市府不核發乾儲設施執照；新北市府說，核二2號機停機是台電申請經中央核准，且台電依規定進行乾貯興建計畫前應檢具資料送新北審查。

位於新北市萬里區的核二廠2號機將在3月停機並邁入除役階段，國民黨立法院黨團昨天質疑會不會缺電、漲電費；民進黨團回應，相關乾貯設施執照，地方政府不核發，如果國民黨真的很希望核二持續運轉，應該去跟新北市長侯友宜說。

經濟部能源局昨天也發布新聞稿指出，核二廠1號機因燃料池滿，無法興建乾貯設施，只好提早停機；未來2號機也會面臨停機後，因無空間、用過核廢料無法取出反應爐的問題，顯見新北市政府的反對、地方民意的看法，對核電使用、尤其是核廢料議題的高度爭議，非常需要中央地方共同合作解決。

新北市核能安全監督委員會今天發布新聞稿表示，核二廠2號機在今年3月14日停機，是台灣電力股份有限公司依據「核子反應器設施管制法」規定，「核子反應器設施運轉執照有效期間最長為40年」，因此提出除役申請。

新北核安監督委員會說，經行政院原子能委員會在民國109年10月通過「核二廠除役計畫」、環保署去年8月通過「核二廠除役計畫環境影響評估報告書」，台電公司正依據環評審查意見提報除役許可，再陳報原能會審查。

至於台電公司申請核二廠高階核廢料室外乾貯興建計畫，新北核安監督委員會表示，新北市是依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，要求台電應於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫，提報市府審查。

新北核安監督委員會說，經市府審查並請台電改善缺失，但台電公司都未能補正改善。此外，新北市環保局也多次與台電溝通，108年10月再告知台電公司應提出符合法規及專業審查意見的補正計畫，但台電公司仍未申請，籲請立法委員督促經濟部與台電公司盡速依新北市府審查意見重新送審。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市長侯友宜今天上午出席112年2月份治安會報前接受媒體聯訪表示，中央是能源政策輔導者，所有長遠電力規劃與電價調整都是中央權責，中央做電價調整必須考量民生物資衝擊，相關配套措施一定要做好。

侯友宜說，在核二廠方面，他相信中央法令很清楚，是由中央主導，地方針對廢水削減計畫必須按照最安全方式施作，所以面對長遠電力規劃，還是期待中央好好把電價穩定與相關電力規劃向民眾報告。（編輯：李錫璋）1120214