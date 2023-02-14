巴拉圭總統阿布鐸率團訪台 盼成彼此商業平台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）14日至18日率團來台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（右3）下午接機，也給阿布鐸一個熱情的擁抱。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）巴拉圭共和國總統阿布鐸今天率團訪台，他致詞表示，巴拉圭地處南美洲中心位置，可成為台灣進軍南美洲市場的平台，也希望台灣成為巴拉圭企業進軍亞洲市場商機的平台。

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）伉儷應中華民國（台灣）政府邀請，14日至18日率團來台進行國是訪問，成員包括巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio Cesar Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等重要官員，訪團在下午2時24分搭乘阿聯酋航空EK366班機抵台，外交部長吳釗燮不但親自接機，更給了阿布鐸一個熱情的擁抱。

阿布鐸在國賓門致詞表示，很開心能再次回到台灣，他記得甫上任總統職位不久，第一次出訪就是到中華民國台灣，而結束任期的6個月前能再次來台，跟台灣繼續針對雙邊合作以及各項計畫推展進行成果回顧，感到非常欣慰開心。

阿布鐸指出，這次的訪問行程非常緊湊，有些企業界人士也隨團來台，很欣慰看到過去4年來在貿易交流上的大幅成長，達成當初與總統蔡英文制定促進貿易的目標，感謝長久以來台灣提供的各項合作與資源。

阿布鐸說，這段期間執政非常辛苦，面臨到很多氣候變遷、水災、乾旱等，還有嚴重的全球疫情侵襲，讓很多雙邊計畫必須調整，以拯救人民性命為主要目標，台灣在這方面給予很多協助陪伴，在不同領域，也可看到4年來都有長足進步，結束任期前能如此檢視與回顧，他覺得非常重要。

阿布鐸表示，兩國關係是奠定在共同對自由、民主、人權的普世價值上，雙邊合作具備很多潛力，兩國建交即將屆滿66年，能在此繼續檢視雙邊的合作、重申合作的承諾、加強兩國的互補性是非常重要的。

阿布鐸說，巴拉圭地處南美洲中心位置，可成為台灣進軍南美洲市場的平台，巴拉圭也希望，台灣可成為巴拉圭企業進軍亞洲市場商機的平台，很開心看到雙邊貿易成長了4倍，也看到未來很多合作機會，他很感謝吳釗燮、大使及巴拉圭的工作人員。

阿布鐸也特別感謝300多名在台學習的巴拉圭學子，在學習台灣的經驗、文化及價值後，將是一起建立兩國未來的重要成員，很開心在結束任期前，可以再次到台灣。一行人隨後在外交部接機人員協助下通關離去。

外交部在9日發布新聞稿表示，此行阿布鐸自107年10月來台參加國慶典禮後，第二次以總統身分訪問台灣，為表示禮遇與重視，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待。兩國總統將就雙邊合作及共同關切議題交換意見，並見證雙方外長簽署兩國「外交人員訓練及交流合作協定」。

此外，阿布鐸在台期間將接受吳釗燮晚宴，並出席外交部委託國際合作發展基金會於15日舉辦的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，以及台北市進出口商業同業公會舉辦的「2023年巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，另將赴花蓮參訪太魯閣國家公園及佛教慈濟基金會。（編輯：李錫璋）1120214

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）（左6）14日率團來台進行國是訪問，訪團於下午搭乘班機抵台，外交部長吳釗燮（右5）親自接機，並與訪團合影。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月14日