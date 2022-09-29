助巴拉圭經濟復甦 國合會簽約推動5百萬美元信保基金

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）國合會今天指出，28日與巴拉圭金融發展局簽約推動500萬美元「女性微小中型企業信用保證基金」，這也是台巴首度針對金融服務與信用強化合作。

英國「金融時報」報導台灣友邦巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）呼籲台灣投資10億美元，助他抵抗轉而在外交上承認中國的龐大壓力。他表示，台灣對那些沒有邦交的國家投資了超過60億美元，希望從中有10億美元用於巴拉圭。

國合會今天發布新聞稿指出，為協助友邦巴拉圭後疫情時期的經濟復甦及婦女賦權，國合會28日在阿布鐸見證下，與巴拉圭「金融發展局」（AFD）簽約推動500萬美元「女性微小中型企業信用保證基金」（FOGAMU））合作計畫。

國合會指出，COVID-19疫情嚴重衝擊新創及微小型企業資金流動性，特別是女性企業，國合會為協助拉美及加勒比海地區友邦國家經濟復甦，啟動結合能力建構及金融服務的整體性措施方案，FOGAMU即為巴拉圭專案下重要的一環。

國合會表示，外交部透過國合會出資成立的FOGAMU將交由巴拉圭AFD旗下「巴拉圭微小中型企業信保基金」（FOGAPY）管理，對巴拉圭逾20家合作金融機構提供信用保證，支持金融機構對女性企業辦理貸款。

國合會秘書長項恬毅簽約致詞時表示，這項合作計畫獲巴國政府大力支持，由AFD具豐富經驗的專業信保團隊執行，預期將對女性企業發展發揮正面影響，進而促進巴拉圭邁向更具韌性、活力的永續發展。

AFD總裁維利亞（Teresa Rivarola de Velilla）表示，感謝中華民國（台灣）政府及巴國工商部共同努力，得以在7個月內推出FOGAMU這項工具，在私部門及公民社團多年經歷後，她非常榮幸參與這項計畫，為全巴拉圭人民打造此信保機制，她相信FOGAMU將能為現今70%難以取得融資的女性提供一道解方。

國合會指出，依據世界銀行資料，在新興經濟體，正規（即有營業登記或稅籍編號）中小企業對國民所得貢獻達40%以上，若加上非正規中小型企業比例將更高，顯見中小企業對創造就業機會及經濟發展具舉足輕重地位。巴拉圭微小中型企業數逾25萬家，占巴國總企業家數約97%，微小中型企業雇用人數則占總勞動人口65%，是巴國主要就業來源，也是國家經濟成長的驅動力。

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國合會指出，巴國微小中型企業不易從金融體系取得融資資金，女性微小中型企業遭遇的困難更大，透過此次合作，國合會與AFD將共同協助巴國無法提供足額擔保的女性降低融資障礙，增加取得融資機會。

國合會表示，AFD是巴國唯一官方開發銀行，目的是提供貸款給銀行、信用合作社、財務公司等金融中介機構，透過金融中介體系為巴拉圭的短中長期經濟活動注入活水。FOGAPY主要提供微小中型企業貸款保證，協助微小中型企業獲得金融機構貸款，以維繫微小中型企業活力。（編輯：翟思嘉）1110929