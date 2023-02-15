黃健庭：已與郭台銘會面 他沒有非選不可

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）鴻海創辦人郭台銘表態想回國民黨爭取總統提名，國民黨秘書長黃健庭今天表示，他已與郭台銘碰面，郭台銘清楚表達想代表國民黨參選的意願，但並沒有非選不可。

郭台銘昨天與前立法院長王金平會面，表態有意重回國民黨，爭取黨內總統提名，王金平透露，黃健庭最近會與郭台銘會面。據了解，郭台銘昨天與王金平會面後，也隨即與黃健庭會面。

黃健庭今天在國民黨中常會後受訪表示，他已與郭台銘見面，有初步的溝通，了解郭台銘想法，郭台銘表達會不計任何形式，只要黨、國家有需要，就會來承擔責任，郭台銘有清楚表達想代表國民黨參選的意願，但並沒有非選不可，接下來就是期待國民黨做進一步的協調與整合，等一系列提名的作業。

黃健庭說，黨主席朱立倫已表示，在3月4日南投立委補選之後，就會積極討論相關提名辦法；至於是否會先讓郭台銘回到國民黨，黃健庭說，這都是後續一起討論的內容。

媒體詢問，讓郭台銘回國民黨，是否是卡新北市長侯友宜，黃健庭表示，國民黨現在唯一的目標是勝選，他很感謝郭台銘，在這個共同目標上面，大家是一致的，如何團結國民黨打贏這場仗，才是最重要，想贏都來不及了，沒有卡誰的問題，這是非常無謂的問題。

黃健庭說，現在沒有非誰不可的問題，郭台銘也沒說非自己不可，所以後續就看如何討論，這都會在3月4日之後，因為目前大家的精神都放在南投立委補選。

郭台銘有意回國民黨，但黨內出現反對聲浪，黃健庭說，「沒有誰出來，沒有人反對的」，後續就是大家討論整合，一定要團結。（編輯：謝佳珍）1120215