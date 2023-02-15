未查證就對身心障礙者開罰 監院糾正北捷

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（中央社記者王承中台北15日電）監委王幼玲、高涌誠今天表示，北捷日前針對身心障礙男子在車廂內吐痰開罰，但經調查發現，該男並未在車廂內吐痰，北捷未調閱監視錄影畫面，僅依乘客意見逕對男子開罰，影響人民權益，監察院14日通過提案，糾正台北捷運公司。

去年9月1日台北捷運發生有身心障礙男子在車廂內吐痰並塗抹扶手桿，與其他旅客產生糾紛，台北捷運公司依規定開罰。監委王幼玲、高涌誠則在10月17日指出，經調閱監視器影像後，發現北捷未完整說明事情始末，是否造成民眾對身心障礙者的偏見，將深入調查。

王幼玲、高涌誠今天在監察院召開記者會指出，監察院交通及採購委員會、社會福利及衛生環境委員會聯席會議於2月14日，通過兩人提出的調查報告，並通過提案糾正台北捷運公司。

王幼玲指出，本案源於去年9月1日中度自閉症乘客游姓男子搭乘台北捷運，在車廂座位上重複短暫拉下口罩、手指沾嘴巴及手扶扶手桿的動作，遭楊姓女子責罵，楊女持不明液體噴灑扶手桿與游男手部及臉部，引發游男推打行為。

王幼玲表示，游男後被站務人員帶到捷運站大廳，但捷運站人員全程在旁並未採取相關措施，導致游男又遭楊女以不明液體噴灑眼睛。而北捷則對外表示，該衝突事件是1名身心障礙男子於車廂內吐痰並塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，已依法不得於大眾捷運系統內隨地吐痰，對游男開罰。

王幼玲指出，調查後發現，游男並沒有在車廂內吐痰並塗抹扶手桿的行為，北捷未充分確認事實，也未進一步求證並調閱監視錄影畫面，僅依乘客意見逕對游男處以罰鍰，影響人民權益，應予以糾正，北捷應加強員工教育訓練。

王幼玲表示，一般民眾對於自閉症者認知仍嫌不足，衛福部及大眾運輸業者應加強宣導。部分自閉症類群障礙者長期使用捷運，路線固定，亟待建立大眾捷運的協助機制，促進其平等使用公共交通設施的權利。

王幼玲指出，游男被站務人員帶到捷運站大廳，仍遭楊女以不明液體噴灑眼睛，捷運站人員全程在旁未採取相關措施，顯示第一線人員應加強教育訓練。

高涌誠表示，北捷應該好好檢視所有事證後，再來確認是否應裁罰，希望透過調查報告讓北捷知道其社會責任為何，對身心障礙者能有更好的關懷。王幼玲指出，公部門還是對身心障礙者充滿歧視或偏見，調查不是要獵巫，或是要肉搜楊女，而是還原事實真相，替游男主持公道。（編輯：林興盟）1120215