藍營總統人選？洪秀柱：侯友宜民調高不要再龜毛了

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針對國民黨總統人選問題，前國民黨主席洪秀柱（右）16日受訪時表示，以她選舉的慘痛教訓，如果要選就大聲講出來，「原來要請你們出來都不出來，等到有人出來心中不爽又想盡辦法，不太好」。中央社記者林長順攝 112年2月16日

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（中央社記者林長順台北16日電）前國民黨主席洪秀柱今天呼籲「要選（總統）就大聲說出來」，侯友宜民調很高，「就不要再龜毛了」。至於郭台銘表態想回國民黨參選，洪秀柱說，要靠黨中央智慧解決。

國民黨擬在3月初啟動總統提名辦法內部討論，有機會在7月前確定國民黨總統參選人。目前已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中表態爭取提名，其他熱門人選包括新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘及黨主席朱立倫等。

洪秀柱不滿聯合報報導她誇口買通台灣大批軍政高層，去年8月間到台北地檢署遞狀控告記者及聯合報誹謗。聯合報事發後向社會大眾及洪秀柱致歉。洪秀柱今天到北檢開庭後受訪時指出，她不能撤告，她是公共人物，如果撤告就坐實了，就默認了。

針對國民黨總統人選問題，洪秀柱表示，以她選舉的慘痛教訓，如果要選就大聲講出來，「原來要請你們出來都不出來，等到有人出來心中不爽又想盡辦法，不太好」。

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她說，目前來講，侯友宜民調很高，侯友宜就不要再龜毛了，應及早表態，或許侯友宜有自己的步驟，認為時間還沒到，也許3、4月再適當表態。

媒體詢問對於郭台銘表態想回國民黨爭取總統提名的看法。洪秀柱表示，郭台銘是非常優秀的企業家，如果要回來，可能在黨的機制上碰到困難，除非郭台銘真的民調高於任何人很多，還要看其他參選人願不願意破例，會不會引發其他後遺症，要靠黨中央的智慧解決。（編輯：方沛清）1120216