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綠質疑私設黑官 林明溱競辦：縣長特助只是稱呼

2023/2/16 17:14
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（中央社記者溫貴香、吳哲豪台北16日電）民進黨今天表示，國民黨南投縣第2選區立委補選參選人林明溱縣長任內，為兒子林儒彬私設「縣長特助」黑官、保留縣府主管專用停車位等，把縣府當自己家，長期公器私用。

林明溱競選總部總幹事林儒彬回應指出，林明溱擔任立委後，他在立法院擔任國會辦公室副主任，就一直跟鄉親接觸，處理及服務鄉親需求，林明溱選上縣長後，他雖成為縣長特助，但只是一個稱呼，也是義務職及無給職。

南投立委補選3月4日投票，民進黨新聞部主任兼發言人張志豪今天偕同南投縣議員沈夙崢、律師黃帝穎召開記者會表示，為了讓林儒彬接班，林明溱私設黑官封林儒彬為「縣長特助」，還在申請急難救助的縣府公文書中，寫下由「本府特助至申請人府上慰問」，用公家資源為林儒彬做公關、買人情。

他說，林明溱在縣長任內下令縣府發出的新聞稿，每篇都要寫入並強調林儒彬，將縣府當作兒子的競選總部使用；縣府的建設會勘、活動新聞稿一定要有林儒彬陪同出席的照片和文字。

沈夙崢表示，林明溱聘用堂弟林儒暘擔任縣府秘書，縣府官網也有林儒暘陪同出席公務活動的照片，把整個縣府當作林家的天下，應清查林家還有多少人「寄生縣府」。

沈夙崢並公布林明溱購入的豪宅開箱影片，批評林明溱8年縣長任內沒有完工社會住宅和青年住宅，卻幫兒子蓋了兩棟豪宅，單棟價格介於新台幣2500萬至3500萬之間。

黃帝穎表示，林明溱私設黑官，林儒彬穿繡有縣長特助的服裝，在公務編制上沒有法源，甚至由所謂「特助」出席相關公務行程，可能涉犯刑法「使公務員登載不實罪」。

黃帝穎說，林明溱將縣府當成林儒彬個人公關公司在用，用縣府資源濫發個人新聞稿，也涉「貪污治罪條例」的公務員圖利罪。（編輯：蘇志宗）1120216

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