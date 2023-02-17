用政治獻金給兒8萬月薪 林明溱：無違法

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投立委補選國民黨參選人林明溱遭質疑，擔任南投縣長時，競選期間利用政治獻金給兒子林儒彬月薪8萬，他今天表示，民進黨認為違法就去告，競選時付薪水並無違法。

民進黨今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，林明溱利用人民給的政治獻金，給當縣長特助的兒子林儒彬8萬元月薪，把南投人的錢當成小金庫，林儒彬常說自己是「無給薪」縣長特助，但其實是拿人民給爸爸的政治獻金來過好日子。

民進黨指林儒彬「官做縣府的，錢拿人民的」，占盡便宜，證明林家真的把南投當殖民地；林儒彬之前一直假裝是「無給薪」，其實政治獻金拿不少。

民進黨反問，非選舉期間沒有政治獻金時，林儒彬又是怎麼過活？林儒彬必須說清楚，南投鄉親已不再相信避重就輕的假話；縣府高官薪水本來就應該提供社會檢驗，林儒彬的財產卻是「不能說的祕密」，其中是不是有什麼問題，社會自有公評。

對此，林明溱今天接受媒體聯訪表示，民進黨非常會抹黑，亂找一些沒有的問題；他競選時，民眾政治獻金有用於付給林儒彬薪水，並非使用南投縣政府財源，是他獲得的私人捐款，這些款項有向監察院申報，並無違法，若民進黨認為違法就去提告，不要只會罵。

林儒彬說，民進黨將競選期間政治獻金人事費，與他當縣長特助的「無給職」混為一談，競選期間他是團隊成員，負責對外溝通協調、文宣等工作，競選期間收入可在監察院查詢；其餘指控已多次說明，不再回應。

前促轉會副研究員吳佩蓉昨天指出，林明溱2018年申報政治獻金人事費支用，兒子林儒彬居然月領8萬元，選舉期間拿支持者捐的政治獻金給兒子高薪，高於其他人2至3萬元，足見林明溱疼惜寶貝兒子之情，平常給的生活費應也不至於太低。（編輯：郭諭儒）1120217