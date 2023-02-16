南投立委補選政見會2/23登場 每人發言40分鐘

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（中央社記者吳哲豪南投16日電）南投縣選委會指出，南投縣第2選區立委補選確定只辦一場政見發表會，時間為2月23日晚間6時，政見會分為2輪，4名參選人每人共可發言40分鐘，縣民可透過有線電視頻道收看。

南投縣第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委補選將在3月4日投票，有4人登記參選，分別為國民黨提名的前南投縣長林明溱、民進黨提名的前立委蔡培慧、國家公義運動黨魯昱君及無黨籍陳聰鑑。

擔任南投縣選舉委員會總幹事的南投縣政府民政處長吳燕玲接受中央社記者電訪時說，南投第2選區立委補選只會辦一場政見發表會，舉辦時間地點為2月23日晚間6時在南投縣政府綜合大樓。

吳燕玲指出，4名參選人到場後將抽籤決定發言順序，政見會分為2輪，每人每輪可發言20分鐘，共可發言40分鐘；至於政見會將透過有線電視系統轉播，另在24日下午1時、26日晚上6時、28日上午9時及3月3日下午1時重播，讓選民了解4名參選人所提政見。（編輯：陳仁華）1120216