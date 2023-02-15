更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 政治
立委補選
新聞專題
立委補選1/133
首頁 / 政治

林明溱推出名間交通政見 蔡培慧規劃竹山竹產業鏈

2023/2/15 17:23（2/15 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣第2選區立委補選民進黨參選人蔡培慧（前左2）15日前往竹山鎮掃街並與鄉親座談，獲選民熱情支持。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月15日
南投縣第2選區立委補選民進黨參選人蔡培慧（前左2）15日前往竹山鎮掃街並與鄉親座談，獲選民熱情支持。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投立委補選，國民黨參選人林明溱今天提出名間鄉交通、觀光政見，爭取增闢與彰南路平行的替代道路；民進黨參選人蔡培慧則要規劃竹山鎮的竹產業鏈，並已促成彰基在南投市興建院區。

林明溱今天召開記者會表示，連接南投市、名間鄉的台3線名間鄉彰南路假日易塞車，因此須增闢1條與彰南路平行的替代道路，以利分散此路段車流，他擔任南投縣長將139乙線延伸至139線，此路段可繼續延伸約8公里，暫命名「新150甲線」，當立委將全力推動。

林明溱說，施工中的名間鄉「松嶺之星」高空景觀塔是他當縣長任內動工，可遠眺中部美景，預計2024年完工，結合附近香火鼎盛的松柏嶺受天宮，將成為南投最新觀光熱區，他規劃後續再建置完整步道系統，可連接受天宮，擔任立委將向相關單位爭取規劃經費。

蔡培慧今天則與民進黨立委賴瑞隆到竹山市場掃街，再與鄉親座談，會中許多長輩表達希望下一代能回鄉工作，蔡培慧說，竹山有傲人的竹產業，若當選立委將規劃竹產業鏈以恢復榮景，也會爭取工業區或科學園區，交通方面則會改善通往杉林溪、大鞍沿線道路。

蔡培慧表示，南投醫療資源數十年進展不多，缺乏重症醫療等服務，經她與彰化基督教醫院多次討論，終於促成彰基在南投市興建院區，包含一般病床、加護病房、安寧病床、嬰兒室、負壓隔離病床等，並有婦產科、小兒科、牙科等科別，強化急重症醫療量能。（編輯：陳仁華）1120215

#蔡培慧
#林明溱
#彰南路
蔡培慧
蔡培慧競總：政績歷歷在目 請對手不要違背良心說謊蔡培慧邀陳吉仲與農民座談 讓政策更貼近南投需求
林明溱
綠批政見跳票是政治詐騙犯 林明溱競辦：烏賊戰碩論遭指涉抄襲 林明溱競總：親身經歷獨創內容
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
南投立委補選 林明溱批沒人才、蔡培慧指滿腦仇恨