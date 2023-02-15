林明溱推出名間交通政見 蔡培慧規劃竹山竹產業鏈

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投立委補選，國民黨參選人林明溱今天提出名間鄉交通、觀光政見，爭取增闢與彰南路平行的替代道路；民進黨參選人蔡培慧則要規劃竹山鎮的竹產業鏈，並已促成彰基在南投市興建院區。

林明溱今天召開記者會表示，連接南投市、名間鄉的台3線名間鄉彰南路假日易塞車，因此須增闢1條與彰南路平行的替代道路，以利分散此路段車流，他擔任南投縣長將139乙線延伸至139線，此路段可繼續延伸約8公里，暫命名「新150甲線」，當立委將全力推動。

林明溱說，施工中的名間鄉「松嶺之星」高空景觀塔是他當縣長任內動工，可遠眺中部美景，預計2024年完工，結合附近香火鼎盛的松柏嶺受天宮，將成為南投最新觀光熱區，他規劃後續再建置完整步道系統，可連接受天宮，擔任立委將向相關單位爭取規劃經費。

蔡培慧今天則與民進黨立委賴瑞隆到竹山市場掃街，再與鄉親座談，會中許多長輩表達希望下一代能回鄉工作，蔡培慧說，竹山有傲人的竹產業，若當選立委將規劃竹產業鏈以恢復榮景，也會爭取工業區或科學園區，交通方面則會改善通往杉林溪、大鞍沿線道路。

蔡培慧表示，南投醫療資源數十年進展不多，缺乏重症醫療等服務，經她與彰化基督教醫院多次討論，終於促成彰基在南投市興建院區，包含一般病床、加護病房、安寧病床、嬰兒室、負壓隔離病床等，並有婦產科、小兒科、牙科等科別，強化急重症醫療量能。（編輯：陳仁華）1120215