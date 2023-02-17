豪宅爭議 林明溱指房子總價2281萬元貸款6成多

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）遭質疑豪擲數千萬為兒子買豪宅錢從哪裡來，南投縣立委補選國民黨參選人林明溱今天說，房子總價新台幣2281萬元，貸款1500萬元，工作50年買1棟房安身立命為何要遭如此羞辱。

民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員沈夙崢9日召開記者會，質問林明溱任用兒子林儒彬擔任縣長特助，是否有實際聘用和違法問題、豪擲數千萬為兒子買豪宅錢從哪裡來、參選立委是否為兒子卡位鋪路。

林明溱今天接受媒體聯訪並透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，對於買屋已解釋很多次，但民進黨選擇性聽覺，不討論正當性，不斷抹黑、攻擊房子，既然這樣，他就再說明一次，希望側翼、網軍可以看清楚，不要再造謠、抹黑，他也相信選民眼睛是雪亮。

他指出，房子總價2281萬元，有實價登錄，並非一次全額購買，其中1500萬元是貸款，約750萬元是以選舉補助款支付；過去競選縣長、立委存下約1400萬元補助款，並分2年贈與孩子，孩子再補貼不足額屋款，房屋就買成。

林明溱說，金錢來源非常清楚，但解釋再多，民進黨仍在此議題不斷抹黑，甚至造謠5000萬元買2棟、另有7000萬元身價等，都是子虛烏有，反觀民進黨多少高官購買上億元豪宅，綠營人士卻沒人批評。

他指出，一生工作50年，從政30多年，由於集集鎮老家房屋破舊，買1棟房子安身立命，不明白為何要被如此羞辱；對手口口聲聲說是南投人，她人生第一棟房子卻買在桃園市，再空降南投選舉，請問這樣叫深耕南投嗎？

對於林明溱說法，進駐南投縣輔選民進黨立委補選參選人蔡培慧的民進黨副祕書長黃建嘉透過文字稿表示，林明溱的豪宅1棟確實為2000多萬元，但明明送兒子2棟，為何刻意掩蓋另1棟，是否有何不可告人祕密、買另1棟的金錢又是從何來。

黃建嘉指出，林明溱宣稱用選舉補助款買房，請問林明溱「投你一票，就是幫你繳錢，幫你再買一棟房子嗎？」

有關蔡培慧的房子問題，黃建嘉表示，蔡培慧在南投有1棟小房子，林明溱卻說蔡培慧是租屋、沒有房子，對於林明溱來說，是否沒有歐式裝潢與建築就不算是房子嗎？（編輯：戴光育）1120217