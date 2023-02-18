林明溱林儒彬父子宣布不選2024立委 民進黨：想騙幾次

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國民黨籍南投立委補選參選人林明溱（前左）及林明溱的兒子林儒彬（前中）18日在名間鄉松柏嶺受天宮一同受訪，林儒彬當眾宣布，他和林明溱將不參與2024年區域立委初選及選舉。前右為國民黨主席朱立倫。（林明溱競選總部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月18日

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（中央社記者蕭博陽、溫貴香南投縣18日電）國民黨南投立委補選參選人林明溱的競選總部總幹事、兒子林儒彬今天宣布，他與林明溱不投入2024年立委選舉。對此，民進黨副祕書長黃建嘉回應，林明溱背信參選，還想騙幾次？

國民黨主席朱立倫今天到南投縣出席林明溱婦女後援會成立大會，接著到名間鄉松柏嶺受天宮參拜；國民黨徵召林明溱參選前，表態參選者有林儒彬、縣議員游顥、宋懷琳，因此，林明溱遭綠營質疑是為兒子「卡位」。

朱立倫、林明溱和林儒彬在受天宮接受媒體聯訪，林儒彬表示，綠營一直攻擊「林氏家族掌握南投」、「都讓林家選就好了」，今天選在受天宮發布重大訊息，宣布他和林明溱不參與2024年區域立委初選及選舉。

林儒彬說，他先前擔任國民黨南投縣黨部主委，與朱立倫一樣是無私為黨奉獻，為讓黨更好，希望國民黨在2024年有更好的人選打贏民進黨；另外，民進黨參選人蔡培慧過去立委選舉輸給國民黨立委馬文君，去年縣長選舉再敗給南投縣長許淑華，如今又來參選濁水溪線區域立委，「難道民進黨只讓蔡培慧選嗎」。

朱立倫表示，南投縣立委補選，國民黨持正面角度，誰能第一天就上手立委職務、誰能為南投爭取最多預算、誰能與許淑華無縫接軌並密切配合，「這才是為南投好」；朱立倫說，面對民進黨各種負面及不實傳言，非常清楚告訴大家，林明溱是為南投、鄉親打拚。

對此，進駐南投縣輔選蔡培慧的黃建嘉透過文字稿表示，林明溱去年11月卸任前就說「無意再參政」，去年12月也說「不會再選」，如今又表示2024年不選，請問林明溱覺得南投人還會被騙嗎？大家知道林明溱背信參選，騙過一次，還想再騙幾次？

黃建嘉指出，林明溱與林儒彬一起開記者會宣布不選，其實更是「此地無銀三百兩」，證明林明溱這次就是「代子出征」，只要林儒彬今天委屈一點說「不選」，等到林明溱選贏，就可用立委身分要求黨中央徵召林儒彬，甚至擔任不分區立委。

此外，黃建嘉表示，國民黨一到選舉就拿蔡培慧在台北半工半讀到博士畢業扣上「空降、搵豆油」帽子，非常離譜。蔡培慧是魚池鄉的女兒，出外打拚，921地震發生時，立刻回家投入重建，從來沒有離開南投，反觀國民黨為了選舉，不只大肆抹黑、毀謗蔡培慧，更抹煞921重建的辛苦歷程，令人遺憾。

黃建嘉說，反觀林明溱擔任南投縣長8年，讓南投人從51.4萬雪崩式驟減至47.9萬人，細看國民黨口中林明溱的「政績」，其實是南投鄉親的惡夢。（編輯：郭諭儒）1120218