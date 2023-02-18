輔選蔡培慧 賴清德盼鄉親為南投爭一口氣

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民進黨主席賴清德（前左2）18日到南投縣為黨籍南投立委補選參選人蔡培慧（前左）輔選，盼鄉親看見蔡培慧的意志，共同為南投爭一口氣。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年2月18日

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投立委補選，副總統賴清德今天輔選民進黨參選人蔡培慧時表示，南投發展停頓20年，他很清楚蔡培慧要為南投打拚的心，盼鄉親看到蔡培慧的意志，共同為南投爭一口氣。

衝刺南投立委補選，身兼民進黨主席的賴清德今天南下輔選蔡培慧，陸續出席新住民活動、參拜名間鄉大賢宮、福興宮、南投市鳳山寺、和興宮、出席百工百業挺蔡培慧後援會成立大會、醫事暨長照人員座談會等活動，賴清德請鄉親3月4日一定要與孩子一起投票支持蔡培慧。

賴清德在大賢宮向鄉親表示，蔡培慧的對手國民黨參選人林明溱擔任立委安排兒子林儒彬當助理、選南投縣議員，擔任南投縣長又安排林儒彬當特助、選立委，「這樣就不公平」，南投有能力的年輕人這麼多，為何不請其他南投青年當助理，如今又出來選立委，目的就是為兒子，「這樣有道理嗎」？

賴清德出席百工百業後援會活動致詞表示，蔡培慧是土生土長南投女兒，一路苦讀至台大博士並在大學授課，認真說，其實不用這麼辛苦來拚選舉，但他很清楚蔡培慧是因南投停頓20年而要打拚的心，希望鄉親看到蔡培慧為南投打拚的意志，共同為南投爭一口氣。

賴清德說，南投有良好條件、鄉親的勤奮努力不輸其他縣市，但為何停頓20年，就是選出的立委、縣長「沒有發揮功能」，讓南投進步，最有效、最具體的方式，就是選出一名好人才「蔡培慧」。

林儒彬今天宣布，他與林明溱不投入2024年立委選舉。賴清德說，林明溱之前說不參加這次補選，結果還是參選，如今又說不選2024年立委，大家會相信嗎？大家不必相信，用實際行動支持蔡培慧比較要緊。

蔡培慧向林明溱喊話，別再說空話「現在退選，我就相信你」；國民黨當初應推出民調最強人選，但林明溱「橫柴入灶」硬要出來選，背離年輕世代參與政治的可能性。

蔡培慧說，1999年集集大地震時就回鄉貢獻，近10多年一步一腳印耕耘，相信現場很多人認識她，她與大家打拚到現在，如今再繼續拚，一定要當選，3月4日請票投蔡培慧；她說，林明溱招商影城、整治貓羅溪等政策皆跳票，政治人物若只講空話就好好退休。（編輯：郭諭儒）1120218