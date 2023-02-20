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南投縣立委補選升溫 藍綠互控爭議言行

2023/2/20 13:14
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（中央社記者王承中、葉素萍台北20日電）南投第2選區立委補選3月4日投票，選情升溫，國民黨、民進黨今天召開記者會互批，國民黨控民進黨參選人蔡培慧挺萊豬，凸顯雙標；民進黨則反批國民黨參選人林明溱「背信參選」，呼籲選民看清真面目。

國民黨發言人蕭敬嚴、副發言人陳暉今天在中央黨部召開記者會。陳暉表示，2012年蔡培慧任台灣農業陣線發言人時，堅決反對萊豬、萊牛進口。但2021年民進黨政府開放萊豬進口，至今看不到蔡培慧有任何表示，甚至還否定反萊豬等4項公投，證明蔡培慧從政、當官後心中只有黨意。

陳暉指出，蔡培慧號稱以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修法砍7天假的時候默不作聲，顯示出雙標與沒原則。

蕭敬嚴指出，近期民進黨以潑髒水方式打選戰，只會更增南投縣民對於民進黨執政的負面觀感。

民進黨新聞部主任張志豪、發言人黃彩玲也召開「林明溱10惡不赦」記者會，指林明溱有10大爭議言行，包括用人民的選舉補助款買豪宅、炫富、歧視女性、利用特權看診插隊、自己出來選替兒子卡位等，呼籲選民看清林明溱的真面目。

黃彩玲說，上個週末林明溱說他和兒子「都不會出來選2024」，但林明溱去年也多次講過不選立委，最後「背信參選」，如果林明溱現在宣布退選，大家才會相信，不然都是空話。

黃彩玲指出，林明溱選舉期間拿支持者捐的政治獻金，給兒子林儒彬領新台幣8萬元高薪；擔任縣長時，林明溱面對議員質詢爆粗口、拍桌飆三字經，藐視議會，還歧視女性。

張志豪表示，林明溱是立委參選人，面對外界檢驗時，卻只會反批抹黑，令人遺憾。（編輯：楊凱翔）1120220

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#蔡培慧
#民進黨新聞部
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