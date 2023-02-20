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南投立委補選 綠營縣市黨部主委動員為蔡培慧催票

2023/2/20 15:41（2/20 16:03 更新）
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（中央社記者吳哲豪南投20日電）民進黨全國多名縣市黨部主委今天陪同黨籍南投縣立委補選參選人蔡培慧拜票，宜蘭縣黨部主委陳俊宇說，大家希望跟蔡培慧站在一起，幫她催票，為南投爭一口氣。

南投縣第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委補選將在3月4日投票，有4人登記參選，分別為中國國民黨提名的前南投縣長林明溱、民主進步黨提名的前立委蔡培慧、國家公義運動黨魯昱君及無黨籍陳聰鑑。

擔任民進黨全國黨部主委聯誼會會長的宜蘭縣黨部主委陳俊宇今天接受媒體聯訪時說，民進黨全台各地黨部動員，希望能幫蔡培慧出力，他和新北市、台南市等縣市黨部主委一起來幫忙站台，希望蔡培慧當選，為南投爭一口氣。

陳俊宇指出，全國都很關心這次補選，除了和蔡培慧站在一起外，各地黨部也會幫忙催票，鼓勵在各縣市就學就讀的南投人返鄉投票。

民進黨新北市黨部主委何博文說，3月4日不僅是南投立委補選投票日，也是南投能否前進的關鍵，各地黨部都動起來，全力衝刺把蔡培慧送進立法院，蔡培慧勝選，也就是南投人的勝利。

民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，這次補選不只是蔡培慧的個人選舉，更是民進黨改組後的第一戰，全國黨公職、黨部也大團結，除了要給蔡培慧溫暖的鼓勵外，也藉此展現改革前進的力量。（編輯：郭諭儒）1120220

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