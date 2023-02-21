綠指林明溱公祭當政績太冷血 藍回批不懂人民苦處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北21日電）民進黨今天表示，國民黨南投立委補選候選人林明溱將「3天走訪58場告別式」當作政績來宣傳，冷血行為令人震撼。國民黨回應，不僅不關心民眾苦處，還拿告別式炒作選舉新聞，讓鄉親震驚又憤怒。

民進黨副秘書長黃建嘉今天透過新聞稿表示，林明溱把參加告別式當政績，令人搖頭，難道對林明溱來說，南投鄉親的生死別離只是一串冷冰冰的數字而已。

南投立委補選民進黨候選人蔡培慧競選辦公室則表示，每一場告別式都是天人永隔的悲痛，林明溱身為縣長沒有「哀矜勿喜」，反倒「當作政績」當作宣傳，曾為地方父母卻有這樣的心態，讓人十分遺憾。

黃建嘉表示，這再次證實了林明溱心中只有自己、沒有縣民，為了自身選舉利益，什麼事都敢做、什麼話都敢說。林明溱的文宣還提到「體察民眾清苦」，但身為縣長，讓縣民生活清苦是「失職」，林明溱不知檢討，竟然還拿來說嘴。

黃建嘉認為，林明溱掌握權位長達30年，卻把告別式、民眾生活清苦等憾事拿來說嘴，代表擔任公職時間其實是尸位素餐，無法帶給南投鄉親更好的生活。

國民黨副發言人呂謦煒則回應表示，文宣內容是媒體曾經報導的公開資訊，平實講述林明溱體恤民情的服務本質，反觀蔡培慧不僅不關心基層民眾的苦處，還拿民眾的告別式來炒作選舉新聞，如此冷血操作，實在讓南投鄉親震驚又憤怒。

呂謦煒強調，該文宣相關部分著重的是林明溱在地服務時間、了解基層民瘼的互動過程，內容不僅是客觀事實，更有媒體公開報導佐證。

呂謦煒指出，為了民進黨的選舉而「來來去去」，自爆說離南投人「遠了一點」、與自己的選區有「隔閡」的蔡培慧，非但對鄉親難免遭遇到的苦處與辛酸毫不在意、毫無同情，民進黨中央派下來的黨官甚至還拿鄉親的苦處作為選舉攻擊材料，不僅可惡、冷血，也已超越了人性的底線。（編輯：黃國倫）1120221