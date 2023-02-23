藍指不務正業先救蔡培慧 綠批林明溱中國行

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投立委補選，國民黨指民進黨不務正業先救候選人蔡培慧，民生、女權、國家大事擺一邊；民進黨副祕書長黃建嘉說，國民黨候選人林明溱84趟中國行，拿人民納稅錢推中國觀光。

國民黨文傳會副主委林家興、發言人李明璇今天在國民黨南投縣黨部召開記者會指出，民進黨高官陷入桃色風波，民進黨候選人蔡培慧作為一名女性從政者，對這些爭議說過一句話嗎？面對蛋荒，行政院農委會主委陳吉仲只顧輔選蔡培慧；國家社會問題如此多，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦卻忙著準備到南投輔選。

蔡培慧競選總部昨天透過新聞稿表示，南投是農業縣，蔡培慧邀陳吉仲到各鄉鎮座談，面對面交換農民實際問題，立刻回應、立刻交辦，農民非常肯定，因此陸續增加座談會，但林明溱卻為選舉每天潑蔡培慧髒水。

進駐南投縣輔選蔡培慧的黃建嘉說，林明溱前往中國，表面是推廣南投物產，近年中國打壓台灣農產，不見林明溱替鄉親表達不滿，卻只見帶團朝共、參訪名勝；林明溱施政無力，導致青年大多離鄉工作，1個月不見得有辦法回家1次，林明溱卻每月去中國逾1次，讓縣民質疑中國才是林明溱的家。

國民黨文傳會副主委林家興說，民進黨稱林明溱去中國84次，其實是縣長加上縣府各局處出訪、民間邀請，自行前往僅14次，且林明溱是為解決民生經貿問題，務實外銷南投農產；還有支持者反映「假民調真抹黑」，刻意打電話對20歲至40歲族群抹黑林明溱，民眾反問為何不問蔡培慧擋疫苗、挺萊豬，對方立即掛電話。

民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員沈夙崢質疑林明溱購屋金源，林明溱解釋總價新台幣2281萬元，其中貸款1500萬元，民進黨副祕書長黃建嘉再質疑林明溱送兒子2棟，為何掩蓋另1棟。

對此，林明溱今天接受媒體聯訪說，另一棟是大兒子夫妻工作20年辦房貸自購，民進黨一再抹黑他買房子，民進黨若認為有違法可請檢調單位調查，不要只會抹黑，他準備提告沈夙崢不實言論意圖使人不當選，也質疑對手蔡培慧陣營向媒體置入廣告的金源何來。對於國民黨指控，（編輯：謝雅竹）1120223