侯友宜陪林明溱掃街 綠營批對手拿灌水政績騙人

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（中央社記者吳哲豪南投26日電）南投立委補選下週投票，新北市長侯友宜陪國民黨立委參選人林明溱掃街，侯友宜說，林明溱能為南投爭取更多經費；民進黨立委參選人蔡培慧陣營則說，對手拿灌水政績騙侯友宜。

南投縣第二選區（南投市、名間鄉、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉）立委補選將在3月4日投票，登記參選的有中國國民黨提名的前南投縣長林明溱、民主進步黨提名的前立委蔡培慧、無黨籍的陳聰鑑以及國家公義運動黨魯昱君。

為營造勝選氣勢，侯友宜今天南下到南投縣，陪林明溱掃街拜票；侯友宜接受媒體聯訪指出，林明溱腳踏實地，事必躬親，認真努力做事，知道南投欠缺哪些東西來補強，如當選立委，可跟南投縣長許淑華並肩作戰，讓南投發展更好。

林明溱則說，侯市長南下幫忙掃街拜票，希望藉此衝高選票，而民進黨以抹黑方式攻擊對手，刻意帶風向誤導選民，如此雙標政黨，要如何讓人民信賴？

至於民進黨南投立委補選參選人蔡培慧，上午則在南投竹山鎮掃街拜票；蔡培慧競選總部則發布新聞指出，林明溱除了騙南投縣民外，連侯友宜也要騙。民進黨副秘書長黃建嘉指出，侯友宜說林明溱「在乎兒少福利」，不過林明溱擔任縣長時忽視教育政策，拒絕給代理老師全年年薪，還拒絕出新台幣20萬元的縣府配合款來建設南投的國小。

黃建嘉說，林明溱處理垃圾的方式，就是把垃圾全部堆放在一起，讓南投出現不少垃圾山，而垃圾山不但影響市容，且臭味沖天，讓南投縣民苦不堪言。請問侯友宜也認同林明溱這樣「好好做事」嗎？（編輯：黃世雅）1120226