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南投立委補選 陳建仁：南投成農工大縣要靠蔡培慧

2023/2/26 19:16
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（中央社記者吳哲豪南投26日電）民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今晚在竹山鎮辦造勢晚會；行政院長陳建仁指出，南投、嘉義都是農業縣，但嘉義現在也是工業縣，南投想成農工大縣，要靠蔡培慧進國會幫忙爭取。

蔡培慧晚間在南投竹山鎮舉辦造勢晚會，陳建仁、民進黨主席賴清德等人都到場演講，為蔡培慧加油打氣。

陳建仁致詞時說，南投縣是農業大縣，而蔡培慧在大學擔任教授時也關心農業問題，當初為了照顧南投農民，總統蔡英文邀請蔡培慧擔任民進黨不分區立法委員，蔡培慧也在國會幫農民爭取多項補助。

陳建仁指出，蔡培慧參選立委、縣長都落選，但她想要給縣民一個更好的南投，為南投爭一口氣，因此又參加立委補選，而南投縣位在台灣中心點，南投縣和嘉義縣都曾是農業縣，但現在的嘉義縣不僅是農業縣，也是工業縣，南投縣要成為農工大縣，要靠蔡培慧進入國會幫大家爭取。

陳建仁說，蔡培慧關心青年朋友，她在擔任行政院中部辦公室執行長時爭取在南投興建社會住宅，南投的社會住宅已開始動工，蔡培慧這次參選立委又提出補貼購屋自備款的政見，希望減輕年輕人負擔。

賴清德則說，蔡培慧希望南投一天比一天進步，雖然參選立委及縣長失敗，但蔡培慧想要南投好的決心沒有改變，她參加這次立委補選，是不忍心看到南投縣有這麼多問題無法解決，想要幫南投做事，這次的選舉不是黨派之爭，呼籲縣民給南投一個機會、給蔡培慧一個機會，讓她當選立委，進到中央幫南投爭取經費和建設。（編輯：陳仁華）1120226

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