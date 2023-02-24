蔡培慧提加強照顧偏鄉長輩 林明溱要保障農民土地

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南投縣立委補選，民進黨候選人蔡培慧（左）24日在名間鄉、竹山鎮辦理長照座談會，並訪視社區關懷據點，她說，未來進入國會將與中部醫院討論，加強照顧偏鄉長輩。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣立委補選，民進黨候選人蔡培慧說，未來進入國會將與中部醫院討論，加強照顧偏鄉長輩；國民黨候選人林明溱說，將要求內政部重新評估國土計畫，保障農民土地使用權利。

民進黨南投縣立委補選候選人蔡培慧今天在名間鄉、竹山鎮辦理長照座談會並訪視社區關懷據點，下午再與無黨籍立法委員林昶佐、民進黨立委趙天麟等人在南投市掃街拜票，蔡培慧說，為照顧老人家，除已成功促成南基醫院擴大院區，未來進入國會將盡快與台中榮民總醫院等中部醫院討論，盼活化偏鄉衛生所、室功能。

蔡培慧關懷社區據點長輩時表示，南投交通不便，長輩出門一趟很辛苦，她擔任不分區立委期間成功爭取衛生福利部長照交通車到偏鄉，如竹山、國姓、埔里較偏遠山區都有受惠，為體恤老人家就醫交通不便，會積極與衛福部、各醫院持續爭取偏鄉巡迴醫療及長照站視訊醫療服務，用現代科技改善偏鄉醫療資源不足。

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國民黨南投縣立委補選候選人林明溱今天舉辦記者會指出，國土計畫全面實施後，全國山林、土地都因此重新劃分，南投縣近一半土地被列入保育地區第一類，讓不少農民憂心日後將不得耕種影響生計，國家應多為人民著想，他承諾當選後在立法院為農民出一口氣。

林明溱說，接獲農民陳情指未來計畫實施後，原有的茶園將不能再種植茶樹，將嚴重影響經濟，這是包含新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、花蓮縣等幾乎全國縣市可能面臨的問題，他會要求內政部重新評估，改為農業發展區，讓農民生計來源不能被剝奪。（編輯：謝雅竹）1120224