國民黨指蔡培慧只顧選情 民進黨批林明溱只顧兒

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投立委補選，國民黨指民進黨候選人蔡培慧只顧選情，不顧民眾難買蛋的苦，南投人就讓民進黨「滾蛋」；民進黨副祕書長黃建嘉說，國民黨候選人林明溱只顧兒子引起青年憤怒。

林明溱、國民黨副發言人呂謦煒、南投縣議員游顥今天在國民黨南投縣黨部召開「只顧選情不顧民情，南投人要讓民進黨滾蛋」記者會，呂謦煒說，蛋荒、蛋價造成民怨，但行政院農業委員會主任委員陳吉仲卻只顧幫蔡培慧造勢，蔡培慧也只顧選情，不顧民眾的苦情，民進黨連蛋都管不好，南投人就讓民進黨「滾蛋」。

林明溱指出，缺蛋問題根源，陳吉仲、農委會有無去研究，陳吉仲根本不關心人民的食衣住行，只關心蔡培慧能否當選，蔡培慧先前競選立委、縣長，陳吉仲動用多少農委會資源給蔡培慧做人情、輔選，如此只關心選舉、不顧民生的民進黨一定要離開南投。

游顥說，看到陳吉仲為蔡培慧盲目輔選，就像看到前國安局長陳明通與前新竹市長林智堅的關係；蛋價一漲，萬物齊漲，陳吉仲、農委會要負責調度全國蛋量與平抑蛋價，但卻只看到陳吉仲去年到今年都在輔選蔡培慧，如今面臨蛋荒，陳吉仲還是一直來為蔡培慧輔選。

對於國民黨指控，蔡培慧競選總部透過新聞稿表示，南投是農業縣，蔡培慧邀主委陳吉仲到各鄉鎮舉辦農業座談會，面對面交換農民實際問題，立刻回應、立刻交辦，農民非常肯定，因此陸續增加座談會，但林明溱卻為選舉每天潑蔡培慧髒水，更惡劣是罔顧農民生計。

進駐南投縣輔選蔡培慧的黃建嘉也透過蔡培慧競總表示，國民黨抹黑蔡培慧，反觀林明溱只顧自己兒子、不顧南投孩子，才是真的引起南投青年世代憤怒，豪宅、黑官、高薪，只要是林明溱的兒子林儒彬想要，林明溱就大方送給兒子，就連立委職務也想為兒子保留。

黃建嘉指出，林明溱曾說不想參選、宣布參選後每天睡不著，顯示林明溱真的很不想補選這席立委，但又為兒子只好委屈出來「擋路」不讓游顥參選，林明溱如此照顧自己兒子、忽視國民黨內其他青年，難怪地方流傳「明溱南投縣，有子身上依」的說法。

黃建嘉指出，林明溱擔任南投縣長忽視教育、青年福利、人口流失、連一棟青年住宅都蓋不出來，但蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間成功促成工研院協助80個團隊進駐中興新村青創基地，及爭取行政院專案補助學校修繕跑道、操場、視聽教室、老舊廁所、半戶外球場等校園設施，政績看得見，蔡培慧進入立法院後，將持續努力為南投爭取更多資源。（編輯：謝雅竹）1120222