國民黨說蔡培慧挺萊豬 民進黨指林明溱瞧不起縣民

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國民黨文傳會副主委林家興（右）21日在國民黨南投縣黨部舉行「南投人聽了大失望，蔡培慧三大失言全紀錄」記者會指出，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧2012年擔任農陣發言人時，痛批馬政府開放萊劑美牛，如今卻說日常食用萊豬不會對人體傷害。（國民黨提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月21日

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投立委補選，國民黨指民進黨候選人蔡培慧挺萊豬、自稱與選區有隔閡等「三大失言」；民進黨副祕書長黃建嘉則說，國民黨候選人林明溱「四大心內話」顯示從心底瞧不起縣民。

國民黨文傳會副主委林家興、副發言人呂謦煒今天在國民黨南投縣黨部召開「南投人聽了大失望，蔡培慧三大失言全紀錄」記者會指出，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧2012年擔任農陣發言人時，痛批馬政府開放萊劑美牛，如今卻說日常食用萊豬不會對人體傷害。

林家興、呂謦煒指出，蔡培慧曾任行政院中部聯合服務中心執行長，蔡培慧去年3月29日請辭，到今年2月21日，已329天沒有行政院中服執行長，難道是等1個人回鍋？還是民進黨政府不重視中部人？另外，蔡培慧為選舉「來來去去」，對地方認同度與耕耘在哪裡。

林家興也指出，蔡培慧去年11月26日敗選南投縣長當天，對於媒體問及是否再參加這次立委補選，蔡培慧曾說「這個選區或形態，跟我隔閡遠了一點」，禁不起檢驗的蔡培慧真是雙標，一直來來去去找官位，現在大概是心想敗選後可回鍋當中服中心執行長。

對於國民黨指控，進駐南投縣輔選蔡培慧的黃建嘉透過文字稿表示，對手國民黨候選人林明溱曾說「竹山人垃圾自己處理，看他們多厲害。」言語充滿林明溱高傲、打從心底瞧不起民眾的心態，真是標準「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，林明溱心內話表達最真實心態。

黃建嘉指出，林明溱最近說自己新台幣2300萬元房子是平價住宅，但林明溱住在南投幾乎最貴地段，每坪近50萬元，歐式風格、高檔建材、前庭後院，竟然說自己豪宅是平價住宅；林明溱覺得自己擁有大豪宅是合情合理，人民質疑卻視為忌妒，顯示自大、傲慢個性。

黃建嘉說，林明溱曾承諾「不再參選」，這句心內話，說明林明溱其實不是很想選，已想回家含飴弄孫，但因兒子林儒彬民調太低、初選墊底，深怕林家在南投的權勢被奪走，才又跳出來參選，參加這次補選就是為兒子而選，根本不是為南投縣民。（編輯：謝雅竹）1120221