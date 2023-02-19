南投立委補選 賴清德連2天輔選蔡培慧

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（中央社記者吳哲豪南投19日電）南投立委補選，民進黨主席賴清德連2天輔選民進黨參選人蔡培慧，今天前往鹿谷鄉受龍宮參香，賴清德指出，蔡培慧把南投「走透透」，清楚南投的問題，令人感動。

賴清德上午前往鹿谷鄉清水溝受龍宮參香祈福，陪同的有蔡培慧等人，賴清德抵達受龍宮後，先入廟上香，緊接著致詞，但未接受媒體聯訪，沒有對前行政院發言人陳宗彥因疑涉性招待請辭一事發表看法。

賴清德指出，昨天他陪蔡培慧跑了11個行程，發現蔡培慧每個行程致詞內容都不一樣，顯示蔡培慧把南投「走透透」，相當清楚南投的問題，過去她也曾幫忙、服務過南投，這樣的精神令人感動。

賴清德說，有一些蔡培慧爭取的建設，已向中央爭取到經費，但之前縣府不配合，寧可讓經費被收回去，「這樣的縣長對不起鄉親」。

賴清德說，政治人物擔任任何職位，都要把人民生命當成第一要務，政府官員守護人民生命是天職，盡全力來幫忙，就好像醫生一定要盡最大力量救助病患，如果沒有這樣做，這名醫生沒有醫德，呼籲縣民支持蔡培慧。（編輯：謝雅竹）1120219