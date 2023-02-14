碩論遭指涉抄襲 林明溱競總：親身經歷獨創內容

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前南投縣長、南投立委補選國民黨參選人林明溱（圖）的碩士論文遭指控涉抄襲，對此，林明溱競選總部14日回應表示，研究題目是個人親身經歷、獨創內容，禁得起考驗，歡迎各界探討。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年2月14日

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（中央社記者蕭博陽、趙麗妍南投縣14日電）前南投縣長、南投立委補選國民黨參選人林明溱的碩士論文遭指控涉抄襲，對此，林明溱團隊今天表示，研究題目是個人親身經歷、獨創內容，禁得起考驗，歡迎各界探討。

前促轉會副研究員吳佩蓉昨天指出，林明溱就讀朝陽科技大學休閒事業管理系碩士班2010年碩士論文「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」涉嫌抄襲；吳佩蓉今天凌晨進一步表示，經比對文字和圖表連續複製貼上他人碩論達5至6頁。

對此，林明溱競選總部今天回應表示，這本論文是林明溱擔任集集鎮長時，如何讓震災後的集集小鎮浴火重生的研究題目，是林明溱個人親身經歷、獨創內容，絕對禁得起考驗，非常歡迎各界一起探討，若有任何質疑，可向校方申訴，將會尊重並配合校方任何決定。

朝陽科技大學透過文字稿表示，目前尚未接獲檢舉，若收到具名檢舉，將在1個月內組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會，最快將於審定委員會組成後3個月內，完成調查報告及做出具體決議。

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朝陽科大指出，為杜絕違反學術倫理情事，朝陽科大為全國首批參與教育部「全國學位論文比對系統」試營運學校，也是唯一一所參與計畫的科技大學，以國家級標準控管論文品質。

前民進黨新竹市長林智堅的台大碩士論文因抄襲遭撤銷學位，最終退出桃園市長選舉，而國民黨南投縣長許淑華碩士論文也遭檢舉抄襲，逢甲大學審查認定為不當引述但未達情節重大應撤銷學位程度，許淑華已完成論文修正送交母校；論文是否涉抄襲，成為外界檢視政治人物、參選人標準之一。（編輯：謝雅竹）1120214