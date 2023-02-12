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南投立委補選 林明溱批沒人才、蔡培慧指滿腦仇恨

2023/2/12 16:52（2/12 17:22 更新）
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南投立委補選3月4日投票，國民黨林明溱（左）對決民進黨蔡培慧（右）。（中央社檔案照片）
南投立委補選3月4日投票，國民黨林明溱（左）對決民進黨蔡培慧（右）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳哲豪南投12日電）南投縣立委補選，國民黨參選人林明溱指出，對手蔡培慧曾在南投選立委及縣長，又參加補選，難道沒其他人才？蔡培慧回應，她想的是怎麼改善縣民生活，指林明溱滿腦仇恨私利。

林明溱競選總部發布新聞指出，國民黨秘書長黃健庭今天到南投縣拜訪，由於明天是林明溱的生日，黃健庭準備生日蛋糕、唱生日快樂歌，提早幫林明溱慶生。

黃健庭說，這次立委補選，地方經營很重要，呼籲支持者一定要林明溱的分身，一人拉10票、100票，拜託大家一定要出門投票，提高投票率。

林明溱則說，他一直被抹黑，蔡培慧已連續2次在南投參選立委及縣長，這次轉換跑道到南投第二選區參選，難道民進黨沒有其他人才了？既然國民黨已經給對手2個好球，這次要再給對手第3個好球，要讓對手揮棒落空，從此在南投三振出局。

針對林明溱的批評，民進黨參選人蔡培慧則回應，林明溱滿腦子只有仇恨和私利，而她念茲在茲的是如何改善鄉親生活，提出政策提升南投發展，她相信，南投鄉親會選擇對的人，為南投出一口氣。

民進黨副秘書長黃建嘉表示，2好球後就是一支漂亮的全壘打，林明溱一再欺騙南投鄉親，也騙黨內同志，30年來把持南投政壇，唯一照顧的是他兒子，唯一不變的就是騙。（編輯：郭諭儒）1120212

#林明溱
#蔡培慧
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