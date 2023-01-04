南投立委補選 形象清新蔡培慧對沙場老將林明溱

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投第2選區立委補選，今天確定由民進黨蔡培慧對決國民黨林明溱。林明溱是立委2任、縣長2任的地方沙場老將；蔡培慧形象清新，這次縣長選舉雖失利，卻累積一定支持度。

52歲 蔡培慧 蔡培慧小檔案 生日：民國60年9月2日出生

黨籍：民主進步黨

學歷：台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士

經歷：第9屆不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長、世新大學社會發展研究所副教授 看更多 關閉 曾任九二一震災重建基金會執行秘書、台灣農村陣線發言人暨祕書長、世新大學社會發展研究所副教授、不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長，具備學者、社會運動者特質，立法、行政等豐富歷練。

回顧蔡培慧參與南投縣政治，2016年當選民進黨不分區立委，2020年轉戰區域立委，在南投第1選區（埔里、草屯、中寮、魚池、國姓、仁愛）對戰國民黨馬文君，以6萬3691票、差距9789票敗北，創下綠營選將在這個選區有史以來差距最小佳績，可說雖敗猶榮。

選後，蔡培慧轉任行政院中部聯合服務中心執行長，協調行政資源協助南投發展，尤其彌補南投教育、農業資源的不足，「選輸沒離開，反而更認真」精神，讓南投人看在眼裡，肯定她端出的具體成績。

2022年南投縣長選戰，蔡培慧對決國民黨立委許淑華，面對兩人首次選戰遭遇，許淑華拿下15萬4256票、蔡培慧11萬7993票。雖然輸了3萬6263票，但已較2018年南投百里侯之爭，綠營大輸近10萬票有大幅成長。

72歲 林明溱 林明溱小檔案 政黨：中國國民黨

出生年月日：40年2月13日

現職：南投縣長 看更多 關閉 曾任集集鎮長、南投縣議員，以及南投第2選區第7、8屆立委。2014年當選南投縣長，所留立委缺額就是隔年由許淑華補選選上，林明溱連任縣長2屆8年後，縣長成功交棒許淑華，如今回鍋參選自己當初立委的選區。

林明溱「勤腳」最為地方樂道，深入村里「趴趴走」，搭乘的公務車1年里程破10萬公里稀鬆平常，實地到場踏勘的農路、排水溝工程中，不少在民眾眼中根本是村里長級的小工程「何必勞煩縣長親自跑一趟」，但也因此累積深厚基層實力。

林明溱在2014年南投縣長選舉以5000多票差距，險勝民進黨候選人李文忠；但就是靠著「勤腳」經營地方，2018年以19萬5385票的成績，大贏綠營對手洪國浩近10萬票連任，不僅贏得漂亮，也創下歷屆南投縣長選舉藍綠對決最大票差。

這次立委補選一役，地方上包括林明溱兒子、前國民黨縣黨部主委林儒彬，及南投縣議員宋懷琳、連任縣議員的國民黨中常委游顥都表達請戰意願。但透過內部民調，在勝選目標下，最終國民黨中常會今天通過徵召林明溱參選。

林明溱下午也表達縱然個人意願不高，但受黨栽培，現在黨需要他，不能忘恩負義，因此再次為南投的發展努力打拚，盼為南投從中央爭取更多建設經費。

許淑華為南投第2選區「濁水溪線」選出立委，選區包括南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉7鄉鎮。形象清新的蔡培慧面臨基層實力雄厚的林明溱，絕對是一場硬仗，但這次競選縣長累積一定支持度，與林明溱一戰可期。（編輯：謝雅竹）1120104