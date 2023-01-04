吳怡農：堅持正面選舉 要打得清白贏得光明磊落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北4日電）民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今天說，正面選舉是他一貫的堅持，雖然辛苦、艱難；大家都想要贏，但他希望用正確的方法來贏，這一次選舉，他一再提醒自己一定要打得清清白白，贏得光明磊落。

台北市長蔣萬安辭去第3選舉區（中山區、松山區20里）立委的缺額，將於8日補選。台北市選委會下午舉辦政見發表會，一人15分鐘，採一輪發言，吳怡農抽到1號。

吳怡農表示，選舉文化若充滿抹黑、謾罵、口水、造謠，很難看到國家的未來。若是競爭政見，候選人會研究政策，認真思考台灣的未來，贏得選舉的人將會對國家的未來有充分思考。

因此，他承諾正面選舉，透過政見與具體主張，爭取選民的支持。很多人質疑這樣的選舉方式，認為遇到一個完全不講理的對手，只有挨打的份，但他可以約束自己，沒辦法約束對手，且謾罵與噴口水，不會是選民所期待的選舉。

他說，只有每位選民手中這一張選票，才能夠約束對方。正面選舉是一貫的堅持，這是一條辛苦的路，是一場非常艱難的選擇；選舉大家都想要贏，他也希望能夠贏，但要用正確的方法來贏，這一次選舉，他一再提醒自己一定要打得清清白白，贏得光明磊落。

吳怡農承諾乾淨的選舉，不掛看板、不插旗子，只有A3大小的海報，他說，當宣布的時候各種質疑排山倒海而來，問他會不會選舉、有沒有認真在選。

他表示，其實台北市議會去年就通過自治條例，未來在台北市所有的選舉，都禁止刊登競選的看板，只能張貼A3大小的海報在公告欄，他認同這個政策，也希望各縣市都能跟進。

他說，堅持乾淨選舉不只是為了環保、市容、更重要是降低年輕人參政的門檻，希望未來台灣的選舉會更好，讓更多對公共事務具有熱情的人參與。

他表示，對未來的期待是台灣必須是一個更安全的家，所以主張兵役改革，進入國會之後會要求行政部門讓每一位役男平安回家。國軍建軍的目標只有避免戰爭，維護人民的生命與健康，國安必須是不分黨派、顏色，共同努力。

他還提到松山機場遷建、提倡建立平價優質外語學習與會話課後學習機會等政見。

他重申，如果選民覺得台灣的選舉可以更好、台灣的民主可以更好，應該理性競爭，如果覺得台灣應該有更多相互尊重，而不是攻擊、謾罵、抹黑與吵架，1月8日一定要出來投票，支持登記1號的吳怡農。（編輯：翟思嘉）1120104