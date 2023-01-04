王鴻薇提強化社會安全網、擴大公辦都更等5政見

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市第3選區立委補選公辦政見發表會今天登場，國民黨籍候選人王鴻薇提出強化社會安全網、擴大公辦都更並修法等5項政見，並質疑對手吳怡農在選舉期間指涉她謾罵應有所本。

台北市選舉委員會舉辦公辦政見發表會下午3時登場，第2順位發表政見的王鴻薇提出包含推動核二核三廠延役、還稅於民、強化社會安全網、全面檢視政府廣告宣傳標案有無綁給特定媒體、降低公辦都更門檻的5項政見。

王鴻薇說，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農剛在政見發表會提到，她選舉期間一再攻擊謾罵對手，但她只是對政策提出質疑與討論，哪句話針對吳怡農謾罵及人身攻擊，政治人物講話要有所本，請吳怡農具體提出選舉期間她那句話是謾罵的資料。

王鴻薇提到關於政見發表會形式，她指出，只能發表政見，對選民不公平，她在登記參選時，就在意願調查表勾選要辯論，而吳怡農比她早一天登記，且當時對手還不一定是她，吳怡農應對外說明勾選調查表的內容，是否一開始就決定拒絕辯論，候選人應誠實對選民報告。

對所提的5項政見，王鴻薇先提到社會安全網，她說，台灣過去發生許多令人遺憾的悲劇事件，質疑社會安全網是否有破網？若她能進立法院，將加強社會安全網，且會關心國人心理健康預算是否偏低，及增設社區心理衛生中心。

王鴻薇表示，她擔任北市議員16年多，知道市民非常想都更，但也憂心與建商合作都更恐被剝削，越來越多民眾歡迎公辦都更，若進立法院，將積極推動公辦都更並修法，例如降低公辦都更門檻等。

王鴻薇指出，若她進立法院，將嚴格審查政府預算，且定期揭露，因政府目前重大預算都不透明，而針對還稅於民政見，不應只是一次性發放現金，應建立制度。

她說，若擔任立委後，將強力監督政府是否拿納稅人錢綁標特定媒體，身為立委應勇於監督，替人民發聲，民進黨目前在立法院席次太多，針對相關預算都能輾壓式通過，民眾不需要只會護航政府及當投票部隊的立委，要選擇可強力監督政府的立委。

此外，第3順位發表政見的無黨籍候選人蕭赫麟全程未發言，他一開始帶自製看板上台，面對鏡頭後定格，約6分15秒時才放下看板，旁邊輔助的手語老師全程15分鐘都未有動作，蕭赫麟到最後3秒時，對鏡頭鞠躬，結束政見發表。

會後，王鴻薇被媒體堵訪時說，她在政見發表會的節奏不錯，至於分數就留給外界決定，將持續以車隊掃街拜票向選民請託。

台北市長蔣萬安辭去第3選舉區（中山區、松山區20里）立委缺額，8日補選。中選會日前公告候選人名單，包含吳怡農、王鴻薇、蕭赫麟。

台北市選委會舉辦公辦政見會今天下午3時登場，採一輪方式，每人發言時間15分鐘，選委會審酌COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，不採辯論與第三方提問。（編輯：李亨山）1120104