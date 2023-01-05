南投立委補選開打第1天 蔡培慧林明溱拚「陸戰」

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）南投第2選區立委補選，由民進黨蔡培慧對決國民黨林明溱，兩人昨天被黨中央徵召後，蔡培慧延續縣長選戰步調並加強地方組織經營，林明溱今天也拜訪地方人士，同時籌組團隊。

南投縣長許淑華就任，她的立委席次補選3月4日投票，民進黨中常會昨天徵召剛結束競選南投縣長的前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，國民黨中常會昨天則徵召剛卸任的前南投縣長林明溱參選；蔡培慧延續縣長選戰步調，接軌立委補選作業並加強地方組織。

蔡培慧昨天被徵召後，隨即在臉書（Facebook）粉絲專頁發表感言，直到今天累積1.8萬人按讚、900多則留言，除網路「空戰」，蔡培慧今天安排行程拜訪南投市地方人士，晚間再到信義鄉，明天則預計到竹山鎮、鹿谷鄉，透過「陸戰」拜訪行程加強經營鄉鎮組織。

蔡培慧團隊表示，目前著重先前較弱的組織經營，縣長選舉後的感恩謝票行程也是累積組織能量，昨天前往水里鄉，今天安排到南投市、信義鄉，明天則是走訪竹山、鹿谷。蔡培慧說，這段期間與黨內人員有相當共識，就是要拚贏這席，終結世襲政治與家族政治。

林明溱卸任南投縣長後沒有行政資源，不像蔡培慧有團隊即戰力，除臉書粉絲專頁名稱仍是「南投縣長林明溱」未更改，最後一篇貼文是去年12月25日卸任感言，昨天被徵召後沒有相關新貼文；林明溱接受中央社記者訪問表示，今天已展開地方人士拜訪行程，競選團隊也大致組成，但媒體聯絡業務仍在尋找合適人選。

許淑華原為南投第2選區「濁水溪線」立委，選區7鄉鎮市為南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉；蔡培慧、林明溱今天委託他人前往南投縣選舉委員會領表，無黨籍參選人還有選南投縣長失利的王永慶、前名間鄉長陳聰鑑也今天領表。（編輯：陳仁華）1120105