王鴻薇諷應該去選總統 吳怡農：她不熟悉立委角色

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（中央社記者溫貴香台北7日電）台北市第三選區立委補選明天投票，民進黨候選人吳怡農拋出北北基合併政見遭對手王鴻薇批評應該去選總統，他今天回應，王鴻薇對立委角色、功能或許不太熟悉，也凸顯兩人的不同，自己這邊是希望認真做事，另一邊則是持續噴口水。

立委補選倒數1天，國民黨今晚選前之夜大咖雲集，齊為王鴻薇站台。吳怡農說，今天是工作日，他不會選擇在工作日晚上再動員群眾參加選前造勢，而是邀請紙風車劇團表演，讓大家感受歡樂輕鬆的氣氛。

吳怡農說，選民頭家才是老闆、是最大咖，黨內很多人陪他爬樓梯、追垃圾車、掃街拜票等，這次選舉絕對不是一個人的武林，他完全不孤單。

吳怡農上午在民進黨立委蘇巧慧陪同下進行中山區車隊掃街拜票，對於拋出北北基合併議題，吳怡農說，台灣整體行政區的重劃基本上有三個重點，首先，六都與縣市之間的差距愈來愈大，希望縮小差距；第二，台北做為首都，與亞洲其他首都比較起來，鄰國的首都人口都是800萬人以上，台北市不到250萬人，整體發展上動能相對不足，希望透過北北基的合併提升大台北都的競爭力。

第三，松山機場周圍3000多公頃的禁限區、管制區，橫跨了新北市、台北市、基隆市，期待在2030年透過大台北都（新北、台北、基隆）的整體規劃，搭配松山機場的遷移，相信可以讓大台北市成為更有競爭力的城市。

另外，被王鴻薇指稱選立委太可惜應該去選總統，吳怡農對此表示，他所提的政見都是立委應該要有的想法與立場，對手會有這樣的批評，顯示對立委的功能與角色或許還不太熟悉；此外，吳怡農指出，對手會有這樣的批評，再次凸顯兩人在這次立委補選的不同，自己這邊是希望認真做事、另外一邊在最後一天持續噴口水。

對於前衛福部長陳時中在臉書表態支持，吳怡農說，非常感謝許多戰友、前輩用不同的方式為他加油、支持，更重要的是看到大家支持他的理念，這不是一個人的選舉，而是大家的選舉，他希望可以一起提升台灣的民主文化與風氣。（編輯：楊凱翔）1120107