吳怡農選前之夜邀紙風車演出 5千人湧進花博同歡

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台北市第3選區立委補選選前之夜，民進黨候選人吳怡農（2排左3）7日晚間捨棄傳統造勢，邀請紙風車劇團演出，並與妻子顏采薇（2排右3）、前民進黨主席卓榮泰（2排左2）等人一起和演員、現場觀眾合影。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日

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（中央社記者賴于榛台北7日電）台北市第3選區立委補選明天投開票，民進黨候選人吳怡農選前之夜選擇邀請紙風車劇團在花博公園演出，現場擠進約5000人同歡，沒有椅子的民眾直接在草皮上席地而坐。吳怡農簡單致詞後離開，趕場掃街。

吳怡農選前之夜邀請紙風車劇團演出，花博公園現場擺放2000張椅子早早滿場，許多家長帶著小孩坐在草皮或是站著欣賞演出，現場估計上看5000人；也有民眾自備寫著「吳怡農加油」的LED看板或手舉牌。

演出開始前，吳怡農在妻子及民進黨前主席卓榮泰夫婦陪同下進場，發完糖果後，隨即牽著妻子上台致詞。他說，一直都想要有個不同的選前之夜，尤其今天是補班、補課的日子，大家都非常辛苦，最後團隊思考用劇團演出讓大家能放鬆心情參與，「我覺得是最棒最棒的選前之夜」。

吳怡農說，希望讓家長跟小朋友今晚能透過觀賞表演，製造一些開心、快樂、輕鬆的回憶與記憶，也希望在座的小朋友長大後能跟同學說，「我人生參加的第一場選前之夜是紙風車的表演」。

吳怡農表示，非常感謝卓榮泰自他3年多前投入政壇的第一天起，除教導他、也給予許多協助與陪伴；卓榮泰上台時呼籲，盼選民明天透過選票「愛吳怡農一次」。

吳怡農隨後便趕場進行車隊掃街，由妻子與家人留在現場與民眾觀賞劇團演出。卓榮泰在空檔時接受媒體訪問表示，民進黨在九合一大選結束後，需要成功的強心劑，他期望吳怡農能帶給社會正面力量，以及民進黨振奮的力量。

至於內閣改組議題，卓榮泰說，內閣改組是迎合社會對政府的期待，亦是總統職權，相信總統蔡英文在深思熟慮後，會於適當時機做出正確決定。（編輯：林興盟）1120107

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（前中）7日晚間未舉辦傳統造勢晚會，改為邀請紙風車劇團演出，邀請大小朋友一同欣賞，吳怡農妻子顏采薇（前左）、前民進黨主席卓榮泰（前右）也出席與會。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日

台北市第3選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農（右2）7日晚間邀請紙風車劇團演出親子劇「武松愛老虎」，開場前並與妻子顏采薇（右）、前民進黨主席卓榮泰（右3）一起發糖果給現場小朋友。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（前）7日晚間在中山區街頭以車隊掃街拜票，向路上民眾揮手致意，呼籲選民8日務必出門投票。中央社記者趙世勳攝 112年1月7日

選前最後衝刺，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（前）7日晚間以車隊掃街催票，行經林森北路等多處。中央社記者趙世勳攝 112年1月7日

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（紅車上黑衣者）7日晚間在中山區以車隊掃街，在投票前夕全力催票拚選情，沿途有民眾熱情揮手打招呼。中央社記者趙世勳攝 112年1月7日