王鴻薇選前之夜找馬英九站台 吳怡農偕妻發糖、邀紙風車演出【圖輯】
2023/1/7 21:52（1/7 22:04 更新）
台北市第3選區立委補選8日投開票，選前之夜國民黨候選人王鴻薇（左）邀黨主席朱立倫、前總統馬英九等人站台。民進黨候選人吳怡農（右）與妻子現身。（中央社）
（中央社網站7日電）台北市第3選區立委補選明天投開票，選前之夜國民黨候選人王鴻薇邀黨主席朱立倫、前總統馬英九等藍營大咖到場站台。民進黨候選人吳怡農則邀紙風車劇團演出，他與妻子顏采薇提著糖果籃登場，吸引小朋友排隊領取，氣氛熱鬧歡樂。（編輯：趙敏雅）1120107
民進黨候選人吳怡農（右2）7日晚間邀請紙風車劇團演出親子劇「武松愛老虎」，開場前並與妻子顏采薇（右）、前民進黨主席卓榮泰（右3）一起發糖果給現場小朋友。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日
台北市第3選區立委補選選前之夜，民進黨候選人吳怡農（2排左3）7日晚間捨棄傳統造勢，邀請紙風車劇團演出，並與妻子顏采薇（2排右3）、前民進黨主席卓榮泰（2排左2）等人一起和演員、現場觀眾合影。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日
選前最後衝刺，民進黨候選人吳怡農（前）7日晚間以車隊掃街催票，行經林森北路等多處。中央社記者趙世勳攝 112年1月7日
民進黨候選人吳怡農7日晚間在中山區以車隊掃街，為選情做最後衝刺，籲請民眾支持。中央社記者趙世勳攝 112年1月7日
國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（左）選前之夜，7日在台北市榮星花園舉行，親總統馬英九（右）到場致贈象徵凍蒜的吉祥物品。中央社記者王飛華攝112年1月7日
國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（中）選前之夜，7日在台北市榮星花園舉行，活動中飛揚彩帶飛揚。中央社記者王飛華攝112年1月7日
國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇7日晚間在榮星花園舉行選前之夜造勢活動，現場聚集大批支持者，紛紛揮舞國旗為王鴻薇加油集氣。中央社記者王飛華攝 112年1月7日
台北市第3選區立委補選8日投票在即，國民黨候選人王鴻薇7日晚間在榮星花園舉辦選前之夜造勢活動，全力衝刺選情，現場聚集大批支持者。中央社記者王飛華攝 112年1月7日
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