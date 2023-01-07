選前之夜藍營大咖齊聚 王鴻薇：若當選會強力監督

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（中央社記者劉建邦台北7日電）國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇今晚在選前之夜表示，立委補選是台北市長延長戰也是2024選舉前哨戰，更看到藍營團結，若當選後會強力監督、勇敢為民發聲。

台北市第3選區立委補選投開票日8日登場，王鴻薇今天晚間在榮星花園舉辦「守護正義、揭弊興利」勝利之夜選前造勢大會。

陸續到場助講的包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、中廣董事長趙少康、國民黨立法院黨團及台北市議會黨團等都出席助講，許多支持者搖著主辦單位提供小國旗在場支持。

壓軸的王鴻薇致詞時說，這次補選，臨危受命，且跟時間賽跑，但她不孤獨，除支持者陪伴及感謝黨內很多人聲援，補選也看到國民黨團結，明天是台北市長選舉延長賽，更是2024選舉前哨戰，要讓原本是蔣萬安擔任立委的本命區，持續讓她接棒。

王鴻薇表示，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農在選戰過程，不是一個人的武林，是全黨挺一人，民進黨希望透過補選扳回一城，要透過明天投票讓執政黨知道人民的不滿。

她接著說，若當選後進立法院，會強力監督、勇敢為民發聲，並看緊納稅人荷包，針對選舉希望不要是叫好不叫座，這會非常遺憾，拜託支持者明天持續催票拉票出門投票。

朱立倫約晚間9時初登台助講指出，王鴻薇具正義感、戰鬥力、了解市民需要，相信會成為代表民意及有戰力的立委，國民黨就是走對的路、做對的事、推最好人選，支持最強戰將且能代表民意的王鴻薇進立院，呼籲現場支持者持續催票。

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（前中左）7日選前之夜在榮星花園舉行造勢晚會，前總統馬英九（前中右）到場站台，送上象徵當選好寓意的蒜苗，號召選民全力支持。中央社記者王飛華攝 112年1月7日

馬英九表示，王鴻薇擔任北市議員時，問政犀利，為民服務表現亮眼，獲鄉親認同，去年九合一大選國民黨大勝，王鴻薇是最大功臣，因對論文案開第一槍，導致民進黨讓前新竹市長林智堅退選，及扭轉整個選舉氣氛和氣勢。

他接著說，台灣大學等認為林智堅論文抄襲，但總統蔡英文卻支持林智堅，不尊重學術和是非，這樣的人適合當總統嗎？因林智堅的罪證確鑿，但蔡英文仍支持，導致民進黨失去中間選民支持，輸掉選舉。

馬英九指出，王鴻薇參加立委補選時已做好功課，包含提出還稅於民等政見，了解擔任立委要做的事，代表王鴻薇準備好了，相信她當選後會以專業態度為人民提供最親切服務。

蔣萬安表示，王鴻薇擔任議員期間認真服務，扎實認真為地方服務，且具備無私、正義感及遠見，國民黨在去年九合一大選獲勝，關鍵是王鴻薇揭發論文案，讓民進黨陣腳大亂，國民黨氣勢翻轉，贏得勝利。

他接著說，這幾天很擔心緊張，因很多中山區選民告知，王鴻薇會當選所以不投票，他聽到心都涼了，因補選投票率低，每票都關鍵，希望明天出門投票，並喊出支持蔣萬安、票投王鴻薇。

趙少康說，去年九合一大選國民黨打贏勝戰，最大功臣是王鴻薇，因揪出論文案，王的學經歷有一天應要當立委，這天已到，讓王鴻薇到立院發揮戰將精神。

張善政指出，王鴻薇揪出論文抄襲案，讓大家看清楚民進黨候選人的本質，受益最大的是桃園市長選舉，所以要來挺王鴻薇，相信王鴻薇若進立法院，不只品質高且是最好的立委。

郝龍斌說，王鴻薇擔任議員時曾提出許多幫助軍公教及弱勢學生的要求，去年九合一選舉，國民黨勝利，是因王鴻薇踢爆論文案，民進黨已是看守政府，不需要多一名立委，但國民黨需要，讓王進入立院為民謀福利，監督執政黨，才能讓國民黨贏得2024選戰。

王鴻薇約晚間9時30分以大進場方式走上舞台，並與馬英九、朱立倫、蔣萬安等人同台，王鴻薇在台上與蔣萬安進行交棒儀式，馬英九、朱立倫則送吉祥物品給王鴻薇祝福當選，最後在大合唱，圓滿結束晚會。主辦單位在現場放置5000個板凳，活動期間，幾乎皆坐滿。（編輯：張銘坤）1120107

台北市第3選區立委補選8日即將投開票，7日選前之夜國民黨候選人王鴻薇（前左3）邀請黨主席朱立倫（前左2）、前總統馬英九（前左4）、台北市長蔣萬安（前左5）等人到場站台，現場一度彩帶飄揚，氣氛熱絡。中央社記者王飛華攝 112年1月7日

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（前中左）7日舉辦選前之夜造勢晚會，台北市長蔣萬安（前中右）到場站台，兩人攜手齊呼口號。中央社記者王飛華攝 112年1月7日

台北市第3選區立委補選8日將登場，國民黨候選人王鴻薇（前中）7日晚間舉辦選前之夜，前總統馬英九（2排右5）、台北市長蔣萬安（2排右4）及國民黨主席朱立倫（2排左4）都到場站台。中央社記者王飛華攝 112年1月7日