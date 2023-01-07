蔡英文挺吳怡農進國會 讓台灣多一分克服挑戰力量

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台北市第3選區立委補選投票前夕，民進黨候選人吳怡農7日晚間在中山區以車隊掃街，為選情做最後衝刺，籲請民眾支持。中央社記者趙世勳攝 112年1月7日

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（中央社記者溫貴香台北7日電）台北市第三選區立委補選明天投開票，總統蔡英文晚間透過臉書表示，吳怡農這些年來的選擇和行動都向民眾證明，他是一位有理想、肯付出且能團結台灣的人；國會多一席吳怡農，台灣就多一分克服挑戰的力量。

蔡總統指出，守護台灣是共同目標，面對威權主義持續擴張，除了執政團隊的努力，更需要民眾團結一致，強化國家整體的韌性，特別是在國會；她相信，吳怡農一定會是守護台灣的重要戰力。

總統說，一路以來，她認識的吳怡農總是為了理想始終如一，面對再艱困的挑戰，都願意一心一意付出行動，讓國家變得更好；就像當年，吳怡農選擇放棄美國國籍、放棄高薪，回國從軍、保護家鄉；又像是2020年第一次代表民進黨參選，選擇挑戰長年以來的艱困選區，改變台灣。

總統指出，儘管第一次選舉失利，吳怡農為台灣的行動也從未停止。他成立了後盾計畫，巡迴台灣各地進行防災演練，讓民眾成為彼此互助的力量，強化台灣面對災害的韌性，且積極透過國際媒體的採訪，向世界展現台灣守護家園的決心，並獲選2022年時代雜誌次世代百大人物。

總統說，吳怡農參選以來為了改變選舉文化，堅持不掛看板，期盼用行動帶動降低年輕人參選的門檻；面對各種抹黑謾罵，他也從不選擇攻擊，而是跑到街頭巷尾，不斷跟選民談政見、談如何讓台灣變得更強韌。

總統指出，這些年來，吳怡農的選擇和行動都向民眾證明，他是一位有理想、肯付出，更能團結台灣的人。她相信，國會多一席吳怡農，台灣就多一分克服挑戰的力量。

總統最後說，明天的補選，她要拜託選民，給認真肯努力的年輕人，一個服務國家的機會，「支持吳怡農，讓他在國會中，跟我們一起守護台灣」。（編輯：林興盟）1120107