吳怡農提行政區整併政見 王鴻薇：應去選總統

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國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（右）7日在民生東路與松江路口拜票，向民眾致意，懇託支持。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日

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（中央社記者劉建邦台北7日電）民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農的選舉政見提出盼完成合併台北、汐止、基隆行政區。國民黨候選人王鴻薇今天說，吳怡農委屈了，不要選立委，應該是要選總統。

王鴻薇上午在國民黨主席朱立倫、副主席連勝文陪同，在松江路、民生東路2段附近路口拜票。王鴻薇結束拜票行程後接受聯訪，媒體詢問，吳怡農的選舉公報提到盼在2026年地方選舉前，完成台北市與新北市汐止區及基隆市行政區域合併。王鴻薇做上述回應。

媒體問及，吳怡農提到若王鴻薇非常喜歡罵民進黨，期待拿著一樣熱情，就做好北市議員監督市府的工作。對此，王鴻薇表示，常常覺得吳怡農邏輯怪怪的，因她覺得民進黨有很多地方要被強力監督，當然由她進立法院，強力監督中央執政的民進黨。

王鴻薇被問及還稅於民的議題時說，中央過去6年超徵總金額約新台幣1.1兆元，還稅於民精神就是政府要把多增收的稅務還給人民，且要提出相關制度，避免債留子孫，若她順利當選，會徹查這些超徵金額使用方式。

此外，王鴻薇與朱立倫站路口拜票時，先被經過的計程車司機大喊「落跑議員」，王鴻薇在受訪時也有計程車司機嗆聲是「落跑」。王鴻薇對此表示，她站路口拜票時，也有很多支持她的熱情民眾，有些民眾會有不同聲音，這就是民主價值，尊重多元聲音。

至於明天就是立委補選投開票日，如何看待選情，王鴻薇說，她會拚到最後一天爭取更多民眾支持，且不會鬆懈，希望支持她的民眾可踴躍出來投票，若支持她，但不出來投票，大家都不希望看到遺憾的事會發生。（編輯：方沛清）1120107

國民黨主席朱立倫（前左）7日上午陪同黨籍台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（前右），在民生東路與松江路口拜票，爭取民眾支持。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日

國民黨主席朱立倫（右2）7日上午陪同黨籍台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（右），在民生東路與松江路口拜票，手比選舉號次2號，向民眾催票，衝刺選情。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（前）7日上午在民生東路與松江路口拜票，呼籲選民投票日當天一定要出門投票。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日